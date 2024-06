Com receita amazônica, brasileiro ganha vaga na Copa de Tiramisù

Gerente comercial representará país na competição em Treviso

O paulistano Vanderlei Toniolo venceu a etapa Brasil da Copa do Mundo de Tiramisù 2024, competição internacional anual dedicada a premiar o melhor tiramisù do mundo.

Ele representará o país na etapa principal da competição, em outubro, em Treviso, no Vêneto.

Para convencer os jurados, o gerente comercial apresentou uma versão combinando os elementos da receita tradicional italiana com sabores amazônicos.



No último final de semana (15 e 16) foram realizados dois dias de competição no Eataly, na capital paulista, julgando duas categorias: receita criativa (permitindo até três ingredientes além dos clássicos) e receita original (com os seis ingredientes da receita original).



"Não esperava ganhar, quis mostrar o que aprendi vendo vídeos e fazendo degustações com amigos, que sempre me incentivaram, além de me divertir. Foi uma emoção ouvir meu nome como campeão. Para o doce perfeito, o segredo é organização e equilíbrio", disse o vencedor.



Sua receita contou com receita sementes de cumaru (a baunilha da Amazônia) e entre as camadas, geleia de cupuaçu. Os jurados consideraram que o doce teve o equilíbrio certo entre doce e ácido.



A atual campeã mundial é a paulistana Patricia Guerra, que fez parte do júri. Outro jurado de destaque foi Roberto Ravioli, vice-presidente da FIC (Federazione Italiana Cuochi).



O chef e apresentador Giuseppe Gerundino e o chef Lino Iuliani, secretário geral da FIC, foram os jurados responsáveis pela categoria "Prêmio Estética", que Toniolo também venceu.



Para Gerundino, a receita vencedora trouxe o mais importante: menos é mais. "Foi simples, organizado, e os pingos de geleia foram bem colocados. A parte estética na confeitaria é super importante. Algo bonito e ao mesmo tempo poderoso", avaliou.



O patrocinador oficial do evento, Matilde Vicenzi, fabricante de biscoitos savoiardi, premiou o campeão com passagens áereas e hospedagem na Itália. (com Ansa)