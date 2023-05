São Paulo e Rio terão degustação de vinhos italianos

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro receberão uma degustação de vinhos de algumas das mais representativas vinícolas da Itália, algumas delas ainda inéditas no Brasil.

O evento "I Love Italian Wines" é promovido pela Italian Trade Agency (ITA), agência de promoção de exportações do governo italiano, e acontece nos dias 31 de maio, na capital paulista, e 1º de junho, no Rio.

Em colaboração com as feiras Wine South America e Vinitaly, a degustação faz parte de uma série de ações para promover a indústria italiana de alimentos e bebidas no Brasil e contará com importadores com marcas "made in Italy" em seu portfólio, além de vinícolas ainda inéditas no país.

"No ano passado, reunimos 33 importadores, 265 rótulos de 164 produtores italianos e um público de aproximadamente 450 profissionais. Em São Paulo, esperamos aumentar o número de convidados, e na primeira edição do evento no Rio de Janeiro, aguardamos 200 compradores especializados", diz Ferdinando Fiore, diretor do escritório da ITA em São Paulo.

O evento é exclusivo para convidados profissionais do setor (compradores, lojistas, varejistas e sommeliers), e o objetivo é ampliar a oferta de rótulos italianos no mercado brasileiro, reforçando a liderança da Itália como maior produtora mundial de vinhos, tanto em volume quanto em variedade: são mais de 3 mil tipos produzidos em todas as 20 regiões do país. (com Ansa)