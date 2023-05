Q Bistrô, com cardápio da chef Andressa Cabral, no Centro Cultural Sesc Quitandinha

Primeiro local a receber público no Palácio Quitandinha quando ele ainda estava em construção nos anos 1940, o antigo Bar Central foi devolvido à sociedade petropolitana em sua utilidade original. Por ocasião da inauguração do Centro Cultural Sesc Quitandinha, em abril, o ambiente, que era uma das atrações da visitação guiada, reabriu ao público com o nome Q Bistrô. Ele oferece o melhor da culinária contemporânea em cardápio assinado por Andressa Cabral, badalada chef carioca formada pela Alain Ducasse Formation, escola internacional de gastronomia, e sócia do Meza Bar, conhecido gastrobar do Rio.

A ideia do Sesc RJ em revitalizar o espaço foi aprimorar o serviço prestado aos turistas que visitam o palácio – um antigo hotel-cassino inaugurado em 1944 e que hoje abriga, além de apartamentos residenciais, o Centro Cultural Sesc Quitandinha. Era ali no Bar Central que o seu idealizador – o ex-tropeiro e posterior magnata do jogo e do entretenimento do Brasil Joaquim Rolla – recebia personalidades políticas e influenciadores da época para visitas ao canteiro de obras. Agora, o local se torna mais uma opção de boa gastronomia na cidade e um importante serviço aos visitantes.

Uma pesquisa realizada pelo Sesc RJ e o Instituto Fecomércio de Pesquisas (IFec) com visitantes do palácio comprovou a necessidade. Ao serem perguntados se sentiam falta de algo no local, 18% daqueles que responderam positivamente apontaram um local para refeição.

A chef Andressa Cabral (Foto: Helio Melo)

Explosão de sabores

O menu se divide em 8 categorias: couvert, torradas, beliscos e petiscos, saladas e cremes, pratos da casa, prato infantil, sobremesa e bebidas. Para começar, a pedida é o trio de manteigas especiais e os pães da casa (R$ 25). Ou então torradas recheadas, tendo como opções berinjela assada com homus, tomates coloridos e sementes de girassol (R$ 19); rosbife na mostarda com pasta de queijo amarelo e rúcula (R$ 25); e lâminas de truta defumada com creme de ricota e geleia de maracujá (R$ 27).

Para beliscar no happy hour, pão de queijo da casa e requeijão da serra (R$ 10). Ou ainda croquete de linguiça com mostarda e mel (R$ 21), batatas bravas com espuma de parmesão (R$ 19), cestas de pães da casa (R$ 14) e escabeche de trutas da serra com chips de raízes (R$ 24).

Acompanhando os pratos principais ou elas mesmas como protagonistas, estão as saladas. A de queijo de cabra crocante (R$ 32) leva mix de folhas, castanhas de caju, frutas frescas e molho dijon. Um pouco mais encorpada, a salada de batata (R$ 35) vem com vagem, truta defumada e farofa de pão de alho. Para os dias frios, uma boa sugestão é a panelinha de cogumelos com musseline de funghi e café e gema de ovo quente (R$ 40).

Se a fome for maior, os pratos principais são a salvação. Filé com cogumelos da serra ao molho bordelaise acompanhado de risoto de queijos brasileiros e chips de raízes está entre os carros-chefe (R$ 56). Para comer com os olhos, tem o arroz tropical de camarão no abacaxi com leite de coco e castanhas – uma obra de arte (R$ 56). Ainda na categoria frutos do mar, peixe grelado com espaguete de abobrinha e pupunha com molho de muqueca (R$ 56).

Sobrecoxa na cerveja com couscouz de milho, vegetais e molho de iogurte é a opção de frango do cardápio (R$ 40). Sem carne, a pedida é o baião de dois com pirão de queijo e pipoca de arroz (R$ 45). Para aqueles que preferem as massas, tem o tagliatelle com ragu de ossobuco e molho rôti (R$ 45).

Entre as sobremesas, a que tem feito mais sucesso é a sopa de goiabada com sorvete de tapioca (R$ 23). Banana split tropical (R$ 20) e mousse de chocolate (R$ 18) completam o cardápio dos doces. Para beber, há drinks convencionais e contemporâneos, da caipirinha de limão (R$ 23) ao moscow mule (R$ 27), passando pelo Aperol Spritz (R$ 24), Bloody Mary (R$ 23), Cosmopolitan (R$ 24), Dry Martini (R$ 25) e Negroni (R$ 26). Laércio Zulu, já premiado como o melhor bartender do Brasil, assina o Banzeiro (R$ 27), com cachaça, limão, float de vinho tinto e espuma de gengibre.

O Q Bistrô funciona em um salão com 115m² com capacidade para 31 pessoas sentadas, contendo bar e lounge de espera, mais a varanda com capacidade para 24 pessoas sentadas. O nome faz referência ao famoso “Q”, marca registrada do empreendimento nos seus tempos áureos e que era impresso em pratos e talheres utilizados por personalidades da época que visitaram o local. Entre eles, estão os presidentes Henry Truman (EUA), Juan Domingo Perón (Argentina), Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e celebridades como Carmen Miranda, Oscarito, Virginia Lane, Orson Welles e Greta Garbo.

As refeições são produzidas numa cozinha totalmente reformada, que ganhou espaços de lavagem de panelas e utensílios, preparo de alimentos e confeitaria, além de áreas de apoio como estoque, depósito de materiais e escritório administrativo. A ambientação foi toda criada em cima de inspirações e referências da chef Andressa Cabral, que contribuiu na elaboração do conceito criativo, desde a definição da paleta de cores e texturas até a decoração. Algumas palavras que balizaram a criação do conceito são: Solar, Conforto, Brasilidade, Tropical, Luz Natural, Flores, Leveza e Requinte.

Elementos históricos foram preservados, com destaque para a parede de azulejos pintados à mão, com motivos verdes sobre o fundo branco. Um relógio de cedro também traz à lembrança os tempos áureos do hotel-cassino.

SERVIÇO: Centro Cultural Sesc Quitandinha / Avenida Joaquim Rolla, nº 2 – Petrópolis/RJ / Terças a domingos e feriados, das 10h às 17h / Visitas guiadas: terças a domingos e feriados, das 10h às 16h30 / Visitação ao entorno do Lago Quitandinha: terças a domingos e feriados, das 9h às 17h (em caso de chuva a visitação é suspensa) / Entrada gratuita /Contato: falecomagente@sescrio.org.br