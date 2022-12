Panetone alcoólico é tendência do ano na Itália

Com o Natal se aproximando, os confeiteiros e chefs italianos apresentam as principais tendências para um dos alimentos mais tradicionais para a data em todo o mundo: o panetone. E, para 2022, a principal delas é usar bebidas alcoólicas para as variações mais clássicas.

A Itália, que tem até um decreto que determina quais são os ingredientes e a forma de preparar o panetone, tem inúmeras opções da novidade - seguindo sempre a base original.

Por lei, um produto para ser considerado tradicional precisa de farinha de trigo; ovos de galinha categoria "A" ou gema de ovo ou ambos em quantidades que garantam, no mínimo, 4% do peso do produto final; gordura butírica (parte gordurosa ou creme do leite de vaca) em um percentual não menor que 16%; passas e cascas de citrinos cristalizadas (laranjas e cidras), que não devem ter um percentual menor que 20%; e levedura natural composta por massa fermentada.

O Gambero Rosso, o principal reconhecimento da gastronomia do país, deu um prêmio por criatividade do panetone feito pela chef Stella Ricci, que usa o licor Strega na composição.

Já o chef multipremiado e estrela da TV Bruno Barbieri criou uma edição limitada do "panettone al passito", uma receita que tem como protagonista o "Passito Arrocco", vinho doce de grande intensidade e elegância, que passa 12 meses em barril, com mel e figos secos.

A tradicional confeitaria Chocolat, em Ferrara, apresenta o panetone alcoólico com chocolate branco caramelizado e banhado com o licor Zabow e o com um recheio de damasco, caramelo e rum, que tem notas de laranja e um aroma intenso de damasco caramelizado.

Além disso, marcas famosas mundiais também têm destaque, como na confeitaria Peck, que criou um panetone com marrom glacê e um creme feito com whisky Baileys. (com agência Ansa)