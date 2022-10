Dois italianos ganham Copa do Mundo de Tiramisù

Dois italianos foram os vencedores da Copa do Mundo de Tiramisù, realizada entre os dias 7 e 9 de outubro na cidade de Treviso. Giuseppe Salvador, de Martellago, cidade localizada no Vêneto, venceu a categoria "receita original" e a jovem Marina Summa, de Cerano, no Piemonte, ganhou pela criatividade.

Salvador, 50 anos, é sócio de uma empresa de pisos, participava da competição internacional pela sexta vez e disse que os valores que ganhou na competição irão para uma fundação criada em homenagem ao amigo Marco Zago, que morreu prematuramente.

"Tudo o que eu ganhar aqui irá para a associação 'La speranza di Marco', que fundamos para homenagear nosso amigo. Isso servirá para a compra de desfibriladores e equipamentos para salvar vidas", afirmou após a conquista.

Já a estudante Summa, a mais nova na competição com 18 anos, venceu por unanimidade ao criar a receita clássica com cannoli sicilianos, casca de laranja cristalizada e pistache.

"O tiramisù é uma das receitas que melhor representam a Itália no mundo e a Copa do Mundo reassume os valores e a potencialidade. Vamos assim acrescentar mais uma peça ao projeto da candidatura da cozinha italiana caseira como patrimônio da humanidade da Unesco", afirmou a diretora da La Cucina Italiana, Maddalena Fossati. (com agência Ansa)