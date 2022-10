Uma viagem pela gastronomia sem sair do Rio

Uma verdadeira viagem pela gastronomia sem sair do Rio: assim é a 1ª edição do Gastronomia Sem Fronteiras, evento realizado no próximo fim de semana, no rooftop do shopping Fashion Mall, em São Conrado.

Com curadoria do chef Elia Schramm, o encontro tem como objetivo ser um autêntico intercâmbio cultural através da gastronomia, homenageando alguns países da Europa, como Espanha, Portugal, França, Itália, Bélgica, além de México, Brasil e Japão, trazendo o que há de melhor na culinária de cada região direto para a Cidade Maravilhosa. O time escalado oferecerá pratos típicos de cada região com preços mais acessíveis.

Começando pela Itália, ninguém melhor do que o próprio Elia que levará especialmente para a ocasião o sumo da gastronomia italiana com seu restaurante Babbo Osteria. Já a Bélgica será representada pelo renomado chef Frederic de Mayer com o Frederic Epicerie. A França fica por conta do Ricardo Lapeyre, do premiado Escama. Chegando à Espanha, a chef Juliana Kegler aterriza com o Venga e sua culinária espanhola. Percorrendo para Portugal, terá o Barsa, do chef Marcelo Barcellos, com suas receitas inspiradas na cozinha colonial.

[DosPerros] Midres (Foto: divulgação)

Atravessando o Oceano Atlântico e pousando no Continente Americano, é a vez do chef Pedro Alberto Carvalho e seus deliciosos tacos do Dos Perros Tacos, simbolizando o México. Já o Brasil, a irreverente chef Bianca Barbosa carrega através do Kalango sua comida popular brasileira de bar cheia de afeto. E do outro lado do mundo, o Jappa da Quitada estará presente com seus peixes frescos e uma culinária japonesa para ninguém colocar defeito.

“O Gastronomia Sem Fronteiras é um encontro para celebrar a boa comida, reunir amigos e viajar “pelo mundo” sem sair do Rio. Nossa primeira edição busca equilibrar nomes mais conhecidos da gastronomia carioca e novos players do mercado. Cada chef/restaurante selecionado a dedo por mim representando os países foi o ponto de partida para o processo de curadoria.”, diz o chef empresário Elia Schramm, curador do evento.

[Babbo Osteria] Funghi e Tartudo (Foto: Foto: Rodrigo Azevedo)

E é claro que a nossa Cidade Maravilhosa não poderia ficar de fora desse intercâmbio gastronômico. Durante o evento, quem irá homenagear o Rio será o premiado quiosque QuiQui, localizado em São Conrado, que ganhará um espaço exclusivo com as delícias assinadas pelo chef Francisco Nobrega (Zezinho) que fazem sucesso no cardápio da casa. Quem estiver por lá não pode deixar de experimentar os dadinhos de tapioca com queijo de coalho e geleia caseira de pimenta (porção de 8 un), croquete de carne e mayô caseira de dijon spicy (porção de 8 un) e mini hambúrguer artesanal (porção de 3 un). Para acompanhar, o mixologista Foguinho aposta em drinques elaborados que caem bem com as comidinhas.

Serão dois dias com mais de 20h de experiências gastronômicas e culturais, com diversas atividades, palestras, debates e muita música. Para os amantes da gastronomia, o lugar contará com uma área especial com estandes de restaurantes, bares e botecos. Sem esquecer a feira com pequenos produtores típicos de todo o país com marcas como: Vale das Palmeiras, Zuca Salumeria, Biscotteria, Dababi Delícias Veganas, Alemão da Serra, Arte em Conservas e Dona Farofa.

Os entusiastas por conhecimento do mundo gastronômico poderão assistir palestras comandadas por chefs convidados que falarão mais sobre a culinária mundial e dos principais pratos típicos nacionais e internacionais.

Prato do restaurante Escama (Foto: TomasRangel)

Já para os apreciadores de uma boa música, também não poderia faltar uma programação de primeira. No sábado, Rodrigo Santos - ex-baixista e cantor do Barão Vermelho, e a cantora mineira Marcella Fogaça, dividirão o palco animando o público. Já domingo, as meninas do Samba que Elas Querem colocará todo mundo para sambar. E nas carrapetas, alguns DJs que fazem parte das festas cariocas prometem fazer a pista de dança. Sem esquecer a criançada que também tem vez. Durante os dois dias os pequenos terão atrações especiais, como o grupo de recreação infantil Fabulosos, até às 17h.

Serviço: Gastronomia Sem Fronteiras / Data: 08 e 09 de outubro de 2022 (sábado e domingo) / Horário: 13h às 23h / Local: Rooftop Shopping Fashion Mall - Estr. da Gávea, 899 - São Conrado, Rio de Janeiro / @gastronomiasemfronteiras / www.gastronomiasemfronteirasbr.com.br / Vendas abertas pelo Ingresso Certo a partir das 12/09. / R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia).