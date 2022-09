Principal feira de vinhos da América do Sul fala italiano

A principal feira de vinhos na América do Sul fala italiano.

A terceira edição da Wine South America, organizada por uma subsidiária da Veronafiere, a Milanez & Milaneze, com participação da Agência ICE, começa na próxima quarta-feira (21), no Brasil, e vai até o dia 23.

O evento acontece em Bento Gonçalves (RS), cidade do Vale dos Vinhedos e conhecida também pela forte presença migratória italiana.

A Itália é o quarto maior exportador de vinho ao Brasil e o segundo entre os países europeus, após Portugal. Em 2021, a Itália forneceu 12,3 milhões de litros de vinho ao país sul-americano, equivalente a 7,7% do total. Nos primeiros sete meses de 2022, o Brasil importou quase seis milhões de litros de vinho italiano.

Realizado em uma área expositiva de cerca de 10 mil metros quadrados (20% a mais que a edição anterior), o evento reunirá 360 marcas, sendo 240 brasileiras e 120 estrangeiras, provenientes de Itália, Argentina, Chile, França, Geórgia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha e Uruguai.

O fluxo estimado na feira - que é voltada a operadores do setor - é de 5 mil a 6 mil visitantes, entre eles o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, que tomará parte da inauguração para reafirmar a centralidade da promoção vitivinícola italiana nas estratégias de internacionalização.

A ICE vai levar à feira a Enoteca Italia, com 194 rótulos de 14 regiões (Abruzzo, Calábria, Campânia, Emilia-Romagna, Friuli-Veneza Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicília, Toscana, Trentino Alto-Ádige, Úmbria e Vêneto) e onde serão fornecidas informações sobre as produções, com degustações e aulas.

Também estarão presentes 12 vinícolas italianas com estandes próprios. (com agência Ansa)