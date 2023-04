Salão do Móvel é inaugurado em Milão

Começou nesta terça-feira (18) a 61ª edição do Salão do Móvel de Milão, que volta a ser realizado em seu mês tradicional pela primeira vez desde 2019, após os cancelamentos e adiamentos provocados pela pandemia de Covid-19.

A inauguração do principal evento de design do mundo contou com a presença da premiê da Itália, Giorgia Meloni, acompanhada pela ministra do Turismo, Daniela Santanchè, pelo governador da Lombardia, Attilio Fontana, e pelo prefeito de Milão, Giuseppe Sala.

"O Salão do Móvel é uma vitrine da excelência italiana no mundo", afirmou Meloni.

Até 23 de abril, cerca de 2 mil marcas, sendo 34% do exterior, apresentam as principais tendências do setor de design nos quase 170 mil metros quadrados de área expositiva da Feira de Milão.

Segundo a organização, as vendas de ingressos já registram aumento de 25% em relação à edição de 2022, que foi realizada em junho, e a expectativa é de um público de 300 mil pessoas. Os principais países de origem dos visitantes são Itália, China, Brasil, Estados Unidos e Alemanha.

Após a tragédia da Covid, a edição deste ano é verdadeiramente o Salão do recomeço", declarou Santanchè, acrescentando que a feira reúne a "excelência do made in Italy".

A exposição será acompanhada por mais de 900 eventos paralelos na Semana de Design de Milão, que também vai até 23 de abril. (com Ansa)