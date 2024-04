Como tornar a sua casa mais verde

Publicado em 30/04/2024 às 18:02

Biofilia reconecta pessoas à natureza e ganha fôlego em projetos de design de interiores. Uma nova tendência na arquitetura e design de interiores, a biofilia, chega à atualidade pelas mãos de profissionais especializados em design, que buscam reconectar as pessoas aos espaços naturais. No Brasil, em cidades como Curitiba e Porto Alegre, pioneiras na implementação de corredores verdes e florestas urbanas, já há adoção de políticas públicas que incentivam a arborização urbana e a criação de áreas verdes.



De acordo com o CEO da NAR Design Studio, o arquiteto e design de interiores Nicholas Gennari, à medida que os seres humanos foram se afastando de um íntimo contato com a natureza e cada vez mais confinados em ambientes fechados, a biofilia se apresenta como uma forma de reintegrá-los. “Projetos que preconizam a introdução da luz natural nas edificações; telhados e paredes verdes; estruturas de lazer; favorecendo a circulação do ar em ambientes acolhedores são algumas medidas para trazer o exterior para dentro de escritórios e residências”, explica Gennari, ressaltando que há uma tendência para que as cidades se tornem cada vez mais biofílicas, com a construção de parques e estruturas de lazer ao ar livre.



Nicholas Gennari é arquiteto e designer, formado pela Fundação Armando Alvares Penteado, uma das mais prestigiadas e respeitadas instituições acadêmicas do Brasil e historicamente conhecida por sua abordagem artística e relevância cultural. Fez extensão em sustentabilidade e preservação histórica na Universidade de Artes de Florença, na Itália.





Após três anos de experiência no mercado residencial, Nicholas frequentou a Miami International University of Art&Design, onde se formou como designer de interiores, nos Estados Unidos. Atualmente presta consultoria em design biofílico em países da Europa e no Brasil.



Gennari destaca que seus projetos são orientados pela necessidade de reestabelecer a conexão inata do homem com a natureza, e que “cada vez mais é preciso inserir os conceitos da biofilia e os elementos naturais no design”. Gennari participou recentemente da 62ª edição do Salone Mobile Milano, conferindo as tendências, inovações e soluções internacionais. Nessa vertente, ele reafirma os impactos positivos de projetos biofílicos para a saúde humana e seu bem-estar.



Do mesmo modo, de forma inovadora e vanguardista, os conceitos incorporados ao design biofílico estão em projeto recente de Gennari, na SK Residence, na Ilha Biscaya, em Surfside, Miami-Dade, EUA, onde é possível observar a ligação visual com a natureza com estímulos que geram uma referência deliberada e positiva aos elementos naturais, tais como a variabilidade térmica e o fluxo de ar através da pele e temperaturas de superfície, que imitam ambientes da natureza. Assim, Nicholas explica ter sido possível criar um ambiente tropical com elementos arquitetônicos customizados para proporcionar ao proprietário uma residência contemporânea e autêntica.



Países que usam o design biofílico



Singapura é reconhecida como líder global em cidades verdes; a Alemanha tem diversas cidades implementando programas para aumentar a presença de natureza em áreas públicas e privadas; o Reino Unido tem feito progressos significativos na integração da biofilia em suas cidades; na Colômbia, Medellín é um exemplo de como a biofilia pode revitalizar áreas a degradadas; os EUA possuem cidades como Portland e Seattle, líderes na implementação de telhados verdes, paredes verdes e calçadas permeáveis, além de políticas que incentivam a agricultura urbana e a criação de habitat para a vida selvagem.



O conceito da biofilia advém de Edward Osborne Wilson, biólogo americano que lançou um livro em 1984 com esse título: "Biophilia". Em 2005, Stephen R. Kellert discorreu sobre a aplicação na arquitetura, no livro “Building for Life: Designing and understanding the human-nature connection”.