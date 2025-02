Sudeste continua muito quente nesta quarta

Calor de 40°C pode voltar a ocorrer no RJ, em áreas do ES e de MG. Pancadas de chuva previstas apenas para parte de SP.

Publicado em 19/02/2025 às 06:05

Alterado em 19/02/2025 às 13:02

Por Josélia Pegorim - A onda de calor persiste sobre o Brasil e atua com força sobre o Sudeste, mantendo as temperaturas muito acima do normal nos quatro estados da região.

A Climatempo prevê que esta onda de calor continue atuando sobre o Sudeste até o dia 24 de fevereiro, mas enfraquecendo no fim desta semana, mesmo assim o calor vai continuar intenso.

Para esta quarta-feira ainda há possibilidade de temperaturas em torno dos 40°C no estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em áreas do norte de Minas Gerais.

Poucas pancadas de chuva são previstas para o centro, oeste, sul e parte do leste de São Paulo. Há possibilidade de pancadas a partir da tarde na Grande São Paulo.

Calor de 40°C volta a ocorrer no RJ

O estado do Rio de Janeiro foi novamente o local mais quente do Brasil nesta terça-feira, 18 de fevereiro. A temperatura chegou aos 40,6°C em Silva Jardim, a mais alta no país.

No top 10 das cidades mais quentes constam também locais do Espírito Santo e de Minas Gerais.

10 maiores temperaturas no BR em 18/2/25, conforme medição do Inmet.

1 – 40,6°C Silva Jardim RJ

2 – 40,5°C Niterói RJ

3 – 39,7°C Seropédica RJ

4 – 39,5°C Duque de Caxias/Xerém RJ

5 – 39,4°C Alegre ES

6 – 39,2°C Cambuci RJ

7 – 39,0°C Coronel Pacheco MG

8 – 38,8°C Alfredo Chaves ES

9 – 38,4°C Rio de Janeiro/Marambaia RJ

38,4°C Três Rios RJ

10 – 38,3°C Araçuaí – MG

(com Climatempo)