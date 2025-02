Rio de Janeiro: calor aumenta e chuva continua escassa

A população do estado do Rio de Janeiro deve se preparar para uma semana muito quente. Com pouca chance de chuva e sem ar fresco de frente fria por perto, os termômetros devem se aproximar dos 40°C

Publicado em 10/02/2025 às 09:20

Alterado em 10/02/2025 às 09:20

Por Josélia Pegorim - A semana vai ser um pouco mais quente no estado do Rio de Janeiro. O calor vai aumentar e a chuva vai continuar escassa. Os termômetros devem se aproximar dos 40°C em vários locais do estado, incluindo o Grande Rio.

Sem frente fria e com pouco vento

Até o fim da semana, com predomínio de um forte sistema de alta pressão atmosférica sobre a Região Sudeste, não há previsão de passagem de frente fria pela costa fluminense. Portanto, nada de aragem fresca, de origem polar.

A tendência é de dias de pouco vento no estado do Rio de Janeiro esta semana, que é outro efeito da intensificação da alta pressão atmosférica sobre o Sudeste. O vento fraco, o ar parado, vai contribuir para o aumento da sensação de calor.

Onda de calor

O sistema de alta pressão atmosférica vai estabelecer uma onda de calor sobre o Sudeste. Com a diminuição da umidade no ar, a chance de chover também diminui. Porém, com uma atmosfera extremamente aquecida, não se pode descartar a ocorrência de algumas pancadas de chuva. Porém, se e onde esta chuva ocorrer, será de curta duração, em poucas áreas, e não vai dar conta de aliviar o calor.

O calor deve beirar os 40°C na cidade do Rio de Janeiro e em outros pontos do estado do Rio no decorrer desta semana. Há possibilidade de recorde de calor para este ano na capital fluminense na quarta e-ou na quinta-feira, dias 11 e 12 de fevereiro.

Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, a maior temperatura em 2025 até agora no Rio de Janeiro foi de 38,7°C, nos dias 20 e 21 de janeiro.

Quando vai chover no RJ?

A população do estado do Rio de Janeiro anseia por chuva para aliviar o calor. Mas as previsões a médio prazo não são animadoras.

A experiente meteorologista da Climatempo, Aline Tochio, observa que: “Este sistema de alta pressão atmosférica deve até enfraquecer por volta do dia 20, 21 de fevereiro, mesmo assim, a chance de passagem de uma frente fria pela costa do Rio de Janeiro com força para realmente mudar o tempo é baixa. Em outras palavras, o que se pode dizer, é que a chance de voltar a chover com frequência no estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, que está na mesma situação do Rio, vai permanecer baixa pelo menos até o dia 24 ou 25 de fevereiro.”

Aline comenta um pouco mais sobre a possibilidade de uma frente fria: “as simulações dos modelos atmosféricos ECMWF (europeu) e GFS (norte americano) estão indicando uma frente fria passando pela costa do Rio de Janeiro por volta do dia 22 de fevereiro. Só que mesmo com esta possibilidade, por enquanto, ainda temos muitas dúvidas sobre a chuva que essa frente fria poderia causar no estado do Rio de Janeiro.”

A incerteza desta frente fria chegar ao Espírito Santo e levar chuva para o estado é ainda maior. A chance de chuva para os capixabas é tão ou mais baixa do que no estado do Rio de Janeiro.

Pouca chuva no Rio de Janeiro

A cidade do Rio teve pouquíssima chuva neste mês de fevereiro, apesar do calorão. Pela medição do Inmet na estação da Vila Militar, na zona oeste carioca, choveu 7,4 mm em 9 dias. Os pluviômetros do Alerta Rio espalhados pela cidade registraram até agora o máximo de 3,0 m na Grota Funda no mesmo período.

Com a baixa possibilidade de chuva ao longo desta semana, este quadro não deve se alterar muito. (com Climatempo)