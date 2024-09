Brasil tem novo alerta sobre ondas de calor

Termômetros devem beirar os 40ºC em Manaus e Goiânia

Publicado em 13/09/2024 às 11:17

Alterado em 13/09/2024 às 12:09

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (13) um nova alerta para ondas de calor que devem elevar as temperaturas em até 5ºC acima da média para esta época do ano.



As altas temperaturas devem afetar o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.



De acordo com o instituto Climatempo, o próximo fim de semana pode ter recorde de calor para 2024 no Distrito Federal e nas cidades de São Paulo, Manaus e Goiânia, enquanto uma frente fria se aproxima do país.



"Conhecido como efeito pré-frontal, ele tende a intensificar o calor.



Esse fenômeno ocorre porque o ar frio, mais denso, empurra o ar quente para cima, comprimindo-o e elevando ainda mais as temperaturas em amplas áreas do Brasil", disse o Climatempo.



São Paulo pode registrar 35ºC no sábado (14), superando o recorde anterior de 2024 (34,7º), enquanto Brasília deve alcançar 34ºC.

Já em Goiânia e Manaus, as temperaturas podem beirar os 40ºC. (com Ansa)

São Paulo volta a ter pior qualidade do ar no mundo, diz site



São Paulo foi na manhã desta nesta sexta-feira (13) a cidade com a pior qualidade do ar no mundo e a única com atmosfera "não saudável" para toda a sua população, de acordo com a plataforma IQAir .



A plataforma suíça, que monitora mais de 100 cidades em tempo real, reportou que às 7h20 de hoje o ar não era saudável para as quase 11,5 milhões de pessoas que moram na maior metrópole da América do Sul.



A seca, as queimadas no interior paulista e as altas temperaturas têm contribuído para os piores índices de qualidade do ar dos últimos 40 anos em São Paulo, de acordo com a Companhia Ambiental do Estado (Cetesb).



Incêndios ainda atingem 23 municípios paulistas, segundo a Defesa Civil.