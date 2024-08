Onda de frio pode quebrar recordes em capitais do Brasil

...

Publicado em 09/08/2024 às 05:22

Alterado em 09/08/2024 às 07:39

Nesse sábado, a cidade do Rio pode ter a menor máxima do ano, com previsão de 19ºC Foto: GettyImages

Guilherme Borges - Uma forte onda de frio se aproxima do Brasil e promete trazer temperaturas extremamente baixas, que podem quebrar recordes em várias capitais. O sistema se deslocou nessa quinta-feira (8) em direção à faixa central do país, e deverá puxar uma massa de ar gelada nos próximos dias, com destaque para o Rio De Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Campo Grande.

Rio de Janeiro: menor máxima e mínima do ano

O Rio de Janeiro pode registrar temperaturas recordes durante o fim de semana. No sábado (10), a cidade pode ter a menor máxima do ano, com previsão de 19ºC. No domingo, a mínima pode ser de 12ºC, também a menor do ano. O recorde atual de mínima é de 11,9°C, registrado em 20 de julho, e de máxima é 21,1°C, em 1º de julho. A última vez que o Rio teve uma máxima menor ou igual a 19ºC foi em 19 de julho de 2017, com 18,4ºC.

São Paulo: frio intenso durante o fim de semana

Em São Paulo, o frio também será severo, com chances de quebra de recorde de mínima tanto no sábado quanto no domingo. A menor mínima do ano até agora foi de 10,4°C, registrada em 29 de maio. Para este sábado, a previsão é de 9ºC, e no domingo, de 7ºC.

Curitiba: possível recorde de mínima

Curitiba, que já registrou 2,6°C em 30 de junho, pode enfrentar ainda mais frio neste sábado, com previsão de 2ºC, o que poderá ser a menor mínima do ano.

Florianópolis: mínima recorde à vista

Em Florianópolis, a menor mínima deste ano foi de 6,5°C, em 1º de junho. A previsão para este sábado é de 6ºC, o que pode estabelecer um novo recorde para 2024.

Campo Grande: frio intenso e recorde

Em Campo Grande, a menor mínima do ano foi de 9,0°C, registrada em 16 de julho. No entanto, a previsão para este sábado é de 6ºC, o que pode estabelecer um novo recorde.

Destaque para as temperaturas noturnas

Outro ponto importante desta onda de frio será o comportamento das temperaturas durante a noite. O deslocamento lento do sistema favorecerá mínimas noturnas, o que não é comum, pois geralmente as mínimas ocorrem entre a madrugada e o início da manhã.

No Sudeste, nesta sexta-feira, as mínimas à noite estão previstas para:

São Paulo: Presidente Prudente, Bauru, Pirassununga, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, capital e Santos

Rio de Janeiro: Paraty, Taubaté, Campos do Jordão



Nesse sábado, as mínimas noturnas se estendem para:

São Paulo: Pirassununga, Ribeirão Preto, Franca, Sorocaba, Campinas, capital, Santos, Taubaté, Jordão

Rio de Janeiro: Resende, Paraty, Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Cordeiro, Campos dos Goytacazes

Minas Gerais: Machado, Juiz de Fora. (com Ascom do Climatempo)