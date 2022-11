Após dois anos, caminhada de idosos do Sesc está de volta a Copacabana; expectativa é reunir 5 mil pessoas

Após dois anos suspensa em seu formato presencial por conta da pandemia, a Caminhada Sesc pela Valorização da Pessoa Idosa está de volta a seu modelo original. Ela acontece neste domingo (13) a partir das 9h, na orla de Copacabana. Realizador do evento, o Sesc RJ estima reunir cerca de 5 mil pessoas com o objetivo de sensibilizar a população fluminense sobre as vivências, os desafios e os direitos das pessoas idosas.

Trazendo nesta 5ª edição o tema “Pelo Direito de Envelhecer”, a atividade será protagonizada pelos participantes do Trabalho Social com Idosos (TSI), projeto realizada nas unidades do Sesc RJ. A participação na caminhada, no entanto, é aberta a todos os interessados, incluindo pessoas com menos de 60 anos.

Percurso embalado por trio elétrico

A concentração e o alongamento coletivo ocorrerão às 9h, na altura da Rua Fernando Mendes (entre Postos 2 e 3), de onde o grupo sai às 9h40 em caminhada de 1km pela Avenida Atlântica. O percurso, com duração aproximada de 50 minutos, será embalado por um trio elétrico e tem como ponto de chegada a esquina da Avenida Atlântica com a Rua Santa Clara.

No local, haverá uma programação com atividades esportivas, educativas, culturais e de lazer que se estenderá até as 15h30. Elas estarão organizadas em estações temáticas que versarão sobre saúde, sexualidade, relacionamentos afetivos, direitos dos idosos, violências contra a pessoa idosa, tecnologia e inclusão digital, entre outros. A programação conta ainda com uma edição especial do Circuito Sesc de Dança de Salão, uma agenda de bailes de idosos que acontece nas unidades do Sesc e que, neste domingo, será ao ar livre.

“Além de provocar debates de grande relevância como as múltiplas violências contra a pessoa idosa, a Caminhada contribui para a desconstrução da imagem padrão do idoso, marcada por estereótipos e preconceitos, ao tratar sobre direito à cidade, ao lazer, ao trabalho, ao esporte, às relações afetivas, apresentando novas possibilidades de velhice e de envelhecimento”, explica a gerente de Assistência do Sesc RJ, Thaís Castro.

O evento é gratuito, mas o Sesc RJ pede a contribuição solidária de 1 kg de alimento não perecível. Os donativos serão revertidos ao programa Mesa Brasil Sesc RJ, iniciativa que recolhe alimentos de doadores e os repassa a entidades socioassistenciais cadastradas, como creches, abrigos e asilos.

Serviço: 5ª Caminhada Sesc pela Valorização da Pessoa Idosa / Dia 13/11/2022 – Orla de Copacabana – Rio de Janeiro / Concentração e alongamento: 9h (altura da Rua Fernando Mendes, entre Postos 2 e 3) / Largada: 9h40 / Chegada: 10h30 (altura da Rua Santa Clara) / 10h30 às 15h30: Estações temáticas com programação diversa com o tema “Pelo direito de envelhecer” / 11h: Circuito Sesc de Dança de Salão: apresentação da Banda Gafieira Sanfonada e bailarinos / Mais informações: www.sescrio.org.br