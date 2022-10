Encontro em SP debaterá dieta mediterrânea e sustentabilidade

O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo vai promover na próxima quinta (27) um encontro para debater os benefícios da dieta mediterrânea para a sustentabilidade.

O evento acontecerá no âmbito da Settimana della Cucina Regionale Italiana (Semana da Cozinha Regional Italiana), que trouxe chefs das 20 regiões do país europeu para cozinhar em 20 restaurantes da capital paulista até 30 de outubro.

Um dos cozinheiros convidados pela Settimana, Claudio Rocchi, participará do debate sobre a dieta mediterrânea, bem como o médico nutrólogo italiano Andrea Bottoni.

O encontro acontecerá às 19h, com entrada gratuita, na sede do Instituto Italiano de Cultura, situada no número 436 da Avenida Higienópolis.

Variedade de sabores

Começou oficialmente nessa segunda-feira (24) a 11ª Semana da Cozinha Regional Italiana, ou "Settimana della Cucina Regionale Italiana", evento que traz chefs de todas as regiões da Itália para cozinhar em 20 restaurantes de São Paulo.

Realizada pelo Consulado-Geral da Itália na capital paulista e pela Accademia della Cucina Italiana, a Settimana tem como objetivo não apenas destacar a variedade de sabores que marca a gastronomia do país, mas também promover a qualidade e sustentabilidade dos produtos "made in Italy".

A lista de chefs da 11ª edição inclui um detentor de três estrelas no Guia Michelin - Roberto Cerea, da Lombardia - e três donos de uma estrela - Giovanni Vanacore (Campânia), Caterina Ceraudo (Calábria) e Alessandro Di Gennaro (Puglia).

Os preços no almoço (entrada, primeiro ou segundo prato e sobremesa) vão de R$ 85,39 a R$ 350, e no jantar (menu completo com quatro pratos), de R$ 140,39 a R$ 480.

Além dos cardápios especiais nos 20 restaurantes, a Settimana também organizou uma apresentação especial na Casa de Vidro, obra projetada pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, no último domingo (23), com participação da apresentadora e escritora Rita Lobo.

O evento também incluirá aulas de culinária na Universidade de São Paulo (USP) e no Instituto Italiano de Cultura, e a expectativa do consulado é atrair de 8 mil a 10 mil pessoas durante a Settimana, que termina em 30 de outubro.

Os restaurantes participantes são: Vinarium (Abruzzo); Due Cuochi (Basilicata); Felice e Maria (Calábria); Picchi (Campânia); Maremonti (Emilia-Romagna); Piselli (Friuli Veneza Giulia); Supra (Lazio); Lido (Ligúria); Terraço Itália (Lombardia); Sughetto (Marcas); Santo Colomba (Molise); Temperani Cucina (Piemonte); Sensi (Puglia); Mezza Luna (Sardenha); Tre Bicchieri (Sicília); Ristorantino (Toscana); Zena (Trentino-Alto Ádige); Casa Santo Antônio (Úmbria); Trattoria (Vale de Aosta); e Foglia (Vêneto). (com agência Ansa)