Jardim Botânico do Rio apresenta exposição 'Orquídeas na Primavera'

O Orquidário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro recebe neste final de semana a exposição “Orquídeas na Primavera”, uma variadíssima e colorida mostra com mais de 100 espécies.

O evento que se realiza duas vezes ao ano durante quase duas décadas volta ao calendário da cidade, com esta segunda edição anual. A exposição organizada pela OrquidaRio - Orquidófilos Associados, além de exibir orquídeas em flor na estufa, oferece venda de plantas, workshop de cultivo e oficina de ilustração botânica.

A primeira Exposição de Orquídeas deste ano aconteceu em junho, marcando a reabertura do Orquidário à visitação pública após uma grande reforma. De acordo com a presidente da OrquidaRio, Rita Sena, “r etomamos nossas exposições no Jardim Botânico duas vezes ao ano e estamos muito animados. Queremos que o público siga se encantando e buscando informações sobre cultivo para que possamos ter uma cidade mais florida e humanizada. Esta época do ano é especialmente rica em floração e esperamos que nossos associados tragam suas mais lindas plantas”, avaliou.

Interesse



No início do século XIX, crescia na Europa o interesse pelas orquídeas tropicais. Vários relatos e gravuras comprovam o fascínio que a natureza exuberante da paisagem do país exercia sobre os que chegavam aqui. E o Brasil, considerado como o país com maior biodiversidade no mundo, é também especialmente rico em orquídeas. Não só o número de espécies é elevado como a quantidade de plantas de cada uma delas é também elevada. Encyclia é um gênero de orquídeas originário da América Tropical e as 48 espécies, ao todo, ocorrem praticamente no país inteiro, inclusive nos Biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Esta orquídea encontra seu habitat desde o nível do mar até 2000 metros de altitude e são plantas sempre agradavelmente perfumadas no horário em que seu polinizador está ativo. Algumas florescem em qualquer época do ano, a maioria na primavera.