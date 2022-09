Busca por alimentos saudáveis mantém crescimento no primeiro semestre em rede de supermercados

A categoria de produtos saudáveis vem se destacando entre o setor de alimentos no Brasil. No Prezunic, o crescimento no 1º trimestre de 2022 foi de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, que também já havia registrado aumento de vendas em comparação com 2020. Como consequência, essa família de produtos deixou a categoria de conveniência e passou a ser classificada como de rotina na rede de supermercados carioca, possibilitando melhora na política de preços e atraindo ainda mais o interesse do consumidor.

De acordo com dados de CRM do Prezunic, regiões com perfis de consumo mais populares são as que têm apresentado maior crescimento no setor de alimentação saudável. Para atender à demanda, neste mês de setembro, a rede promove aulões gratuitos de ginástica em cinco de suas unidades, em parceria com a rede de academias Smart Fit. As primeiras aconteceram nas lojas de Campo Grande e Jauru. As próximas estão marcadas para os dias 24 e 30, respectivamente, nas unidades Engenho Novo e Recreio, sempre a partir das 8h.

Ao longo do mês de setembro, o Festival Mundo Saudável Prezunic também oferece descontos de até 40% em itens do setor para clientes de todas as suas 31 lojas. E para quem se animar com a prática de exercícios, a rede irá sortear um ano de academia grátis. Para concorrer, até o dia 25, os clientes devem adquirir, em qualquer loja do grupo, itens que fazem parte da promoção. Cada cinco produtos adquiridos dão direito a um cupom.

O setor Mundo Saudável do Prezunic inclui diversos itens que podem auxiliar os consumidores em busca de uma alimentação mais equilibrada, como produtos sem glúten, orgânicos, sem açúcar, sem lactose e funcionais, entre outros. Neste ano, o Festival também inclui promoções de artigos de Mercearia selecionados dentro do conceito de saudabilidade.

Confira o regulamento completo da promoção 1 Ano de Academia Grátis e também todas as ofertas disponíveis no Festival Mundo Saudável no site do Prezunic.