Uruguai e Brasil: um confronto decisivo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Publicado em 18/11/2024 às 11:14

Alterado em 18/11/2024 às 11:14

Na próxima terça-feira (19), o Brasil enfrentará o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Este duelo traz uma carga de rivalidade e importância estratégica, considerando a proximidade das duas seleções na tabela. E por isso mesmo os torcedores já estão aproveitando algumas das melhores casas de apostas de futebol 2024 para dar os seus palpites.



Importância do confronto



O Brasil soma 17 pontos na tabela após o empate com a Venezuela na última rodada, enquanto o Uruguai soma 19 e está na vice-liderança das Eliminatórias após vitória épica contra a Colômbia, em casa.



Ambos estão em posições próximas na zona de classificação, tornando esta partida crucial para suas campanhas. Uma vitória brasileira coloca a Seleção Canarinho à frente dos rivais na tabela, o que aumenta ainda mais a tensão para o duelo entre as campeãs mundiais.



Necessidade de vencer em casa

No primeiro turno, o Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, resultado que quebrou um tabu de 22 anos sem vitórias uruguaias sobre os brasileiros, colocando fim a uma série de 12 jogos, com sete vitórias do Brasil e cinco empates.



Naquela partida, a seleção brasileira apresentou falhas defensivas e pouca criatividade no ataque, fatores que precisam ser corrigidos para o próximo confronto. Além disso, foi o Uruguai que eliminou o Brasil nas quartas de final da última Copa América, realizada neste ano nos Estados Unidos.



Pressão após empate decepcionante

Na última quinta-feira (14), o Brasil empatou em 1 a 1 contra a Venezuela, em um jogo que frustrou as expectativas. Vinícius Júnior desperdiçou um pênalti que poderia ter dado a vitória ao Brasil, ampliando as críticas sobre sua performance na Seleção, longe do nível que apresenta pelo Real Madrid.



Apesar de ter jogado um pouco melhor em comparação às últimas partidas com a camisa Canarinho, Vini tem visto a cobrança sobre ele aumentar e o jogo contra a Celeste diante do torcedor brasileiro será primordial para começar a mudar esse panorama.



Raphinha e a mudança tática de Dorival

Por outro lado, Raphinha, do Barcelona, tem sido um dos destaques positivos da equipe. Desde que Dorival Júnior centralizou o jogador na meia, retirando-o da ponta esquerda, o desempenho do atacante cresceu significativamente.



Autor de um golaço de falta contra a Venezuela, Raphinha desponta como a principal esperança ofensiva do Brasil. Em sua campanha nas Eliminatórias, ele acumula três gols e duas assistências.



Uruguai também pressionado

Depois de passar quatro partidas seguidas sem vencer, a equipe comandada pelo argentino Marcelo “El Loco” Bielsa recuperou a confiança do seu torcedor com uma vitória emocionante sobre a Colômbia na sexta-feira (15), por 3 a 2, em Montevidéu.



A seleção Celeste saiu perdendo no primeiro tempo, virou na etapa final e vencia até os 50 minutos do segundo tempo, quando Gómez empatou a partida. Mas Ugarte aproveitou a última chance uruguaia e decretou a vitória aos 55, para delírio daqueles que estavam nas arquibancadas do Estádio Centenário.



Defesa brasileira sob críticas

A defesa do Brasil tem sido um ponto fraco desde a última edição da Copa América e a pressão aumenta após atuações inconsistentes nas Eliminatórias. Contra o Uruguai, Danilo será o lateral direito titular, substituindo Vanderson, suspenso. A convocação de Danilo, no entanto, tem gerado críticas da torcida, especialmente após o baixo rendimento na Seleção e um episódio de discussão com torcedores após um jogo do torneio realizado na América do Norte.



Informações Técnicas



Data e Horário: 19 de novembro de 2024, às 21h45 (horário de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, Salvador



Transmissão: TV Globo e SporTV





Prováveis Escalações:

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Vinícius Júnior.



Uruguai: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Sebastián Coates, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Facundo Torres.



Com duas equipes pressionadas e com algo a provar, este confronto promete ser um dos mais intensos das Eliminatórias. O Brasil joga pela recuperação, enquanto o Uruguai tenta encerrar sua sequência negativa. Torcedores podem esperar um jogo cheio de emoções e decisões importantes para o futuro de ambas as seleções.