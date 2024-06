Quem estará no onze inicial do Brasil na Copa América 2024?

Publicado em 18/06/2024 às 11:42

Alterado em 18/06/2024 às 12:00

A Copa América 2024 está prestes a começar. Com início no próximo dia 20 de junho, as partidas acontecerão nos Estados Unidos, um dos países sede da próxima edição da Copa do Mundo. Lá, a seleção enfrentará times da América do Sul, do Norte e Central, e representantes do Caribe. Para conter a ansiedade, muitos se perguntam quem serão os confirmados na escalação!



Expectativa em alta nas apostas para a Copa América



O técnico Dorival Júnior está fazendo muitos mistérios sobre a possível escalação para a Copa América 2024. Felizmente, as Apostas na Copa América do Brasil. Isso porque a seleção tem dois amistosos antes do início do campeonato.

Embora nada tenha sido confirmado até o momento, é possível especular jogadores dentre a seleção que o técnico Dorival reuniu para a disputa. Nesta reportagem especial, vamos apontar os principais favoritos para a lista dos onze iniciais do Brasil na Copa América 2024!



Quem são os jogadores brasileiros confirmados para a Copa América 2024?



A Conmebol liberou a convocação de 26 jogadores para a disputa da Copa América 2024. A lista brasileira está completa, com a presença da dupla Rodrygo e Vinicius Júnior, e do zagueiro Éder Militão. Os três atuaram na vitória do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, na final da UEFA Champions League 23/24.



Vale lembrar que, antes da convocação, a lista completa era de 23 jogadores. Depois da liberação atualizada, o técnico Dorival trouxe mais três nomes para a seleção, Bremer, Pepê e Éderson. Desta forma, os convocados do Brasil para a Copa América 2024 são:



Goleiros: Bento (Athletico-PR), Rafael (São Paulo), Alisson (Liverpool);



Laterais: Yan Couto (Girona), Danilo (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);



Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);



Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), João Gomes (Wolverhampton), Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta) e Lucas Paquetá (West Ham);



Atacanntes: Endrick (jogando pelo Palmeiras), Gabriel Martinelli (do Arsenal), Pepê (Porto), Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Evanilson (Porto) e Savinho (agora do Girona).



Todos os nomes estão prontos para o início da Copa América. Apenas o zagueiro do Arsenal Gabriel Magalhães está se recuperando de uma lesão no ombro esquerdo.



Quem serão os onze iniciais do Brasil na Copa América 2024?



O Brasil deve fazer sua estreia com o popular 4-2-3-1 de Dorival, que garantiu o empate contra a Espanha e estados Unidos, e as vitórias contra a Inglaterra e México, com gols do estreante Endrick. Inclusive, apesar do gol, é possível que o novo reforço do Real Madrid comece no banco novamente. A possível formação será:



Goleiro: Bento;



Laterais: Wendell pela esquerda e Danilo pela direita;



Zaga: Beraldo e Éder Militão;



Volante: Bruno Guimarães;



Meio-campistas: João Gomes pela esquerda e Lucas Paquetá pela direita;



Atacantes: Vinícius Júnior como ponta esquerda e Raphinha como ponta direita;



Centroavante: Rodrygo.



a CBF se antecipou e saiu em defesa do meio-campista Lucas Paquetá

Apesar das últimas polêmicas,, o que reforça a sua titularidade nos próximos jogos da seleção. Entre as possíveis mudanças, vale citar a titularidade de Alisson no gol.

Endrick vai ser titular do Brasil na Copa América 2024?



Não, muito provavelmente o jovem Endrick não será titular absoluto da Copa América 2024. Mesmo fazendo gols nos jogos da seleção de Dorival Júnior, o novo reforço do Real Madrid deve começar no banco por ser a primeira experiência de torneio internacional da jovem promessa.



Ainda assim, convém destacar que existe a possibilidade de Dorival refazer a escalação que tem sido o sucesso do Real Madrid, com Vinicius Junior à esquerda e Rodrygo à direita, ambos fazendo papéis de falso 9. Na ponta, existe a possibilidade de pôr tanto Endrick quanto Evanilson.



Quem vai ser o capitão do Brasil na Copa América 2024?



O capitão do Brasil na Copa América 2024 deve ser o candidato à Bola de Ouro Vinicius Junior

O capitão do Brasil na Copa América 2024 deve ser o. O ponta esquerda brasileiro foi o capitão no empate contra a Espanha e deve ser o líder da seleção dentro de campo em apoio ao potencial título de melhor do mundo. Além dele, vale citar também o potencial do lateral Danilo, capitão do Brasil no jogo de estreia contra a Inglaterra.

Os onze iniciais de Dorival Júnior ainda são um mistério



Dorival Junior Foto: Flickr/CBF

Não é possível cravar com certeza quem serão os onze iniciais de Dorival Júnior na Copa América 2024. Mesmo com fortes palpites, os amistosos da seleção certamente ditaram alguns nomes confirmados para defender a seleção na partida de estreia contra a Costa Rica.