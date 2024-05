Como as apostas esportivas conquistaram o público jovem no Brasil

Publicado em 23/05/2024 às 10:40

Os sites de apostas esportivas online são um verdadeiro sucesso entre o público adulto no Brasil. É claro, o acesso a elas é permitido apenas a usuários acima dos 18 anos, e essa regra é seguida de maneira rígida pelas casas de apostas do país. Mas um dado interessante é que o público que acessa as plataformas e faz apostas está principalmente na faixa dos 20 anos e na primeira metade dos 30. Neste artigo, iremos desvendar o apelo das bets para o público jovem-adulto do Brasil.



Faixa etária dos apostadores

Uma pesquisa recente realizada pela Datahub revelou as principais faixas etárias ativas nas casas de apostas esportivas online do Brasil. Abaixo, veja a idade dos jogadores mais ativos do país:

1º Lugar: 28 a 36 anos - 31,84%;



2º Lugar: 22 a 27 anos - 28,02%;



3º Lugar: 38 a 45 anos - 19,37%;

A pesquisa ainda apurou que os usuários entre 71 e 90 representam apenas 1,73% dos acessos ativos às casas de apostas.



Por que os jovens apostam mais?

O motivo mais lógico para o apelo maior entre as faixas mais jovens do público adulto que as casas de apostas conquistaram é a familiaridade maior que essa faixa etária tem com a tecnologia. Usuários entre os 22 e 36 anos cresceram conectados à internet e acompanharam a evolução tecnológica vigente, portanto têm facilidade maior em compreender o funcionamento dos sites de apostas com seus métodos de cadastro, pagamentos e saques e mais.

Além disso, o público entre 28 e 36 anos – que figura em primeiro na pesquisa – abrange usuários que já construíram uma carreira profissional e portanto possuem uma renda extra para ser utilizada em apostas esportivas. Algo que pode explicar a participação maior dessa faixa.

Por fim, não podemos deixar de citar a influência dos videogames. Jogos como NBA 2K24, EA Sports 24 e EA Sports Madden NFL 24, entre outros, apresentam os principais jogadores e clubes das diferentes modalidades para os jogadores e permitem um conhecimento maior para fomentar as apostas.



Modalidades favoritas dos brasileiros

A lista dos esportes nos quais os brasileiros mais apostam pode surpreender algumas pessoas. Uma pesquisa recente mostrou que 85% dos apostadores do país apostam principalmente no futebol, esporte que é paixão nacional. Mas alguns dados mostram como os brasileiros jovens saem da caixa na hora de investir em mercados bets. Por exemplo: 62% dos brasileiros fãs de eSports como LoL, Dota 2, CS:GO e outros têm interesse em apostar nos torneios dos seus games favoritos.



O que atrai os apostadores brasileiros

Os apostadores brasileiros têm um perfil jovem e digital, portanto, os sites que fornecem recursos tecnológicos avançados ganham destaque. Abaixo, veja alguns recursos buscados pelos apostadores daqui:

Pagamentos digitais: brasileiros realizam depósitos e saques via Pix utilizando o celular;



Acesso mobile: o acesso via site mobile é um diferencial para o acesso dos brasileiros;



Diversidade de jogos: Sites que oferecem mais eventos de futebol e esportes em geral ganham a preferência do público;



Odds competitivas: os brasileiros exigem cotações capazes de gerar lucros proporcionais ao risco encerado em uma aposta;



Bônus e ofertas promocionais: o público do país sabe reconhecer ofertas vantajosas de apostas grátis e mais.



Um dos melhores sites para apostar no Brasil

