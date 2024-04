 Copa América USA 2024: Equipes, Transmissão e Previsão

Quando já só faltam 3 meses para o início da Copa América 2024, e agora que os grupos ficaram finalmente decididos, vamos analisar quais as seleções que poderão chegar mais longe. Esta será a 48ª edição do torneio, que será disputado nos Estados Unidos.



A Costa Rica, com vitória sobre Honduras, e Canadá, conquistaram as duas últimas passagens para a Copa América de 2024, em partidas de playoff disputadas em Frisco (Texas, Estados Unidos).



A equipe comandada por Gustavo Alfaro se recuperou de um gol inicial contra para vencer os Catrachos por 3 a 1 e avançar para a sua sexta Copa América, que estreia contra o Brasil no dia 24 de junho, em Los Angeles (Califórnia), pelo Grupo D.



O Canadá derrotou Trinidad e Tobago por 2 a 0 com gols de Cyle Larin e Jacob Shaffelburg aos 61 e 90 minutos.



A análise aos 4 grupos da Copa América

As seleções com mais vitórias na Copa América:

Onde ver a Copa América 2024? Canal de TV e streaming online

ArgentinaMéxicoChileEquadorUruguaiColômbiaUSABrasilaparece destacada como a grande favorita para ganhar o Grupo A. Quanto aos restantes, todos têm tido bastante problemas. Desde despedimentos de treinador, jogadores em queda de forma. A seleção do Canadá acaba por ser a que tem os jogadores mais atrativos das 3: Alphonso Davies (Bayern M), Tajon Buchanan (Inter Milão) e Jonathan David (Lille). No entanto, em termos de conjunto e experiência, é uma seleção fraca. Por tudo isto acreditamos que o Chile obterá o 2° lugar do grupo A.Talvez este seja o grupo mais equilibrado dos 4. Qualquer um dos times pode passar para as quartas-de-final. A Venezuela tem crescido e dado mais trabalho a seus rivais da América Latina. Atualmente, encontra-se classificada no quarto lugar nas eliminatórias para o Mundial 2026, e não perde há 5 jogos. O México, por sua vez, encontra-se em recuperação, após uma decepcionante Copa do Mundo. Conta com Santiago Gimenez (Feyenoord) em grande forma, mas isso por si só não é suficiente. A seleção que os torcedores acham que tem mais chances de seguir em frente é a do Equador. Veremos o que o novo treinador, Felix Sanchez, consegue fazer do time. Mas com a ajuda de jogadores como Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Estupiñán (Brighton) ou Moisés Caicedo (Chelsea), tudo poderá se tornar mais fácil. A nossa aposta vai então para o Equador em primeiro e o México no segundo lugar.Neste grupo encontramos o anfitrião da Copa: Os USA. Nele também se encontra aquele que para nós é um dos 2 candidatos à vitória na competição, o Uruguai. Com Bielsa no comando, o time tem-se tornado bastante poderoso e pode jogar de igual para igual com qualquer adversário. Ainda recentemente nas eliminatórias para o Mundial, bateram na seleção Argentina e ganharam em casa do Brasil por 2-0. Com jogadores veteranos como Suarez ou Cavani, outros entretanto despontam, com é o caso de Darwin Nunez e Ronald Araujo. Para nós, o Uruguai sai na frente para o primeiro lugar do grupo. Já para o 2º lugar, apostamos nos USA, que tem Christian Pulisic (Milão) como a estrela do grupo.Apesar de todos os problemas que todos temos presenciado, a canarinho é a principal favorita deste grupo. Vamos ver como Neymar irá se apresentar nessa altura para a competição. Mas Vinicius Junior, Paquetá ou Endrick serão suficientes para a qualificação. Para a segunda classificada, apostamos na Colômbia. Ainda sem derrotas nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Colômbia, com 6 jogos já disputados, venceu 3 e empatou os outros 3. Com Luiz Diaz (Liverpool) no comando do ataque, veremos até onde irá esta seleção.Argentina: 15Uruguai: 15Brasil: 9Paraguai: 2Chile: 2Peru: 2Colômbia: 1Bolívia: 1A Copa América 2024 será disputada de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos. Onde será possível ver os seus jogos:FOX SportsFOX Sports PremiumESPNViX PremiumStar+EcuavisaDSports