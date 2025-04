RS inaugura complexo do maior Cristo do Brasil com homenagem a italiano

Estátua supera a do Rio de Janeiro em 5,5 metros

Uma cidade no Rio Grande do Sul inaugurou um complexo com uma estátua de "Jesus" maior que o Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro e do Brasil, e que conta com uma capela em homenagem a um santo italiano considerado "padroeiro dos migrantes".

Batizada como "Cristo Protetor", a escultura foi concluída em 2022, mas integra um novo complexo religioso e turístico que abriu oficialmente as portas nesse domingo (6), em Encantado, a 140 quilômetros de Porto Alegre.

Criada pelo artista Markus Moura, a estátua de aço e concreto armado tem 43,5 metros de altura, incluindo seis metros de pedestal (contra 38 do Cristo Redentor), e 39 de envergadura. Com isso, se tornou o maior Cristo do Brasil.



O grande destaque da escultura é um mirante em formato de coração 33 metros acima da base, na altura do peito de Jesus. Além disso, um pedaço de uma das mãos foi abençoado pelo papa Francisco.



O complexo do Cristo Protetor inclui uma capela de vidro em homenagem ao padre italiano São João Batista Scalabrini, canonizado em outubro de 2022 e considerado o "apóstolo dos migrantes" - ele chegou a visitar expatriados italianos em São Paulo e no Rio Grande do Sul no início do século 20, na era da grande migração entre os dois países.



As visitas começarão na próxima terça-feira (8), com preços de até R$ 30 reais, e crianças de até 12 anos não pagam.

A expectativa é de que a estátua atraia turistas para uma região duramente afetada pela tragédia climática do ano passado no Rio Grande do Sul. (com Ansa)