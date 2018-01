Prêmio São Sebastião de Cultura homenageia personalidades

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

O presidente da Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Prof. Carlos Alberto Serpa de Oliveira, recebe para a solenidade de entrega, pelo Eminentíssimo Cardeal D.Orani Tempesta, do Prêmio São Sebastião de Cultura 2017, a ser realizado nesta sexta-feira (19), às 18h30, para convidados, no Teatro Cesgranrio.

Serão homenageadas as seguintes personalidades: Ana Maria Braga, Lars Grael, Evanildo Bechara, Gustavo Gasparani, Pe. Marcelo Paiva, Pe. Alexandre Paccioli, nas categorias “Comunicação Pessoa Física”, “Esporte”, “Guilherme Arinos”, “Artes Cênicas”, “Promoção Social”, “Divulgação da Fé”, respectivamente, conferido pela Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro a personalidades que contribuíram de forma expressiva para a cultura, respeitados os critérios da Igreja e da fé cristã.

Além disso, o Canal Futura receberá o Prêmio "Audiovisual”; o “Vox Populi” da Rádio Catedral, o Prêmio “Comunicação Pessoa Jurídica”; o projeto Música no Museu, o Prêmio "Música”. Já o Sítio Burle Marx recebe o Prêmio "Artes Plásticas”, e o Centro Cultural Social e Pastoral Dom Orani Tempesta (Pe. Renato), o Prêmio "Ação Cultural”. Também Carmen Mayrink Veiga receberá uma homenagem in memoriam.

De 1993 até 2001, o prêmio foi outorgado pelo Cardeal Dom Eugênio; de 2002 a 2009, pelo Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid; e a partir de 2010, pelo Cardeal Dom Orani Tempesta.

Para Carlos Alberto Serpa, presidente do Conselho da Associação Cultural da Arquidiocese, desde 2008, o Prêmio São Sebastião de Cultura é o reconhecimento da Arquidiocese do Rio àqueles que fazem arte e cultura na cidade e nos "aproximam do Criador". "Por outro lado, a cultura é uma das belas formas de evangelização. Eleva o espírito, o liberta e faz desabrochar também as aptidões e habilidades inerentes a pessoa humana."

– A arte eleva o espírito até Deus, ela é uma espécie de oração que, quando bem-feita, agrada a Deus. As diversas modalidades de ações culturais são uma importante forma de evangelização e também uma belíssima atitude de demonstração de amor ao Criador – ressalta.

O troféu, de autoria de Ziraldo, também membro do Conselho da Associação Cultural da Arquidiocese, dá uma nova estatura ao prêmio, que se constitui também em uma obra de arte. As indicações para cada categoria são feitas pelos conselheiros da Associação Cultural, quinze dias antes da votação. Recebidas as indicações, a diretoria as submete à reunião plenária do Conselho para a devida aprovação por maioria absoluta.