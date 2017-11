Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana bem morninha, são os feriados, mas a próxima promete com a realização do recital de importante pianista. Após um Duo, agora carreira solo, e mais o vencedor de um célebre concurso internacional em palco carioca. A coluna sugere uma lista de obras para o próximo feriado, quem sabe, uma boa opção para os que querem ouvir música clássica e relaxar.

São poucos, mas bons enigmas para decifrar, e como sempre, basta clicar na foto abaixo e com toda certeza, a boa música estará aqui na Sol Maior. Boa semana!

ALEIDA

Uma das mais importantes cameristas brasileiras, a pianista brasileira Aleida Schweitzer volta aos palcos, após várias décadas dedicada ao Duo Milewski, que formou com seu marido o grande violinista polonês Jerzy Milewski, falecido esse ano. Dia 23, às 19h30, será seu retorno aos recitais cariocas, e de sua carreira solo, no auditório do Música Leblon ao Vivo.

O recital será dedicado ao repertório do jazz, de Oscar Peterson, Art Tatum, Gershwin e Victor Assis Brasil. Após dividir o palco com o violoncelista Paul Tortelier e o flautista Jean Pierre Rampal, a pianista que fez aperfeiçoamento no Conservatório Real de Amsterdam e no Conservatório de Varsóvia, mostrará seu lado intimista, com as releituras do jazz, mostrando sua visão bem pessoal do festejado estilo.

Ingressos e informações: 991384285

Música Leblon ao Vivo

Rua General Venâncio Flores, 305 – 2º andar

FREIRE

A Série de Concertos Internacionais Dell’Arte programou o pianista Nelson Freire para uma apresentação no próximo dia 22, às 20h, no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Um dos mais importantes pianistas brasileiros, Nelson Freire brilha nas platéias internacionais, com suas diversas apresentações. Após começar sua carreira no Brasil, sua grande estréia em palcos internacionais foi em Londres, época em que o artista tinha 23 anos, e logo foi chamado “o jovem leão do piano”, pelo Times. Hoje com mais de cinco décadas de carreira, percorreu o mundo com sua arte e recebeu as mais altas honrarias fonográficas com os prêmios “Diapason d’Or”, “Grand Prix du Disque”, “Victoire d’Honneur”, “Edison Award” e “Gramophone Awards”.

No programa do recital carioca do pianista, a Sonata Nº 14 Em Dó Sustenido Menor “Ao Luar” Op. 27 Nº 2 e a Sonata Nº 31 Em Lá Bemol Maior Op.110 de L.V.Beethoven, Quatro Peças Para Piano Op. 119 de J.Brahms, La plus que lente e Children’s Corner de C.Debussy e Doze Impressões para Piano de I.Albéniz.

Ingressos e informações: 2332-9191

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Floriano, S/N - Centro

PRÊMIO TCHAIKOVSKY

Dia 18, às 20h, na Sala Cecília Meireles, único recital do pianista inglês Peter Donohoe, vencedor em 1982, do importante Concurso Internacional Tchaikovsky. O artista nasceu em Manchester e graduou-se pela Leeds University, e posteriormente estudou em Paris com Yvonne Loriod e Olivier Messiaen. Um programa raro de ser apresentado com a execução da obra Vingt regards sur l'Enfant-Jésus", do compositor Olivier Messiaen.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Rua da Lapa, 47 - Centro

SUGESTÃO DA COLUNA

Para os leitores ouvirem no feriado, e não é preciso ter coleções de CDs para poder apreciar os títulos abaixo, estão todos no YouTube.

Bach - Concertos para 1,2,3 e 4 pianos

Beethoven - Trios com Piano e Cordas

- Sonatas para Violoncelo e Piano

- Sonatas para Violino e Piano

- Concertos para Piano e Orquestra

Brahms - Concertos para Piano e Orquestra

- Trios com Piano e Cordas

- Quartetos com Piano e Cordas

- Quinteto com Piano e Cordas

Mozart - Sonatas para Violino e Piano

- Concertos para Piano e Orquestra

Rachmaninov - Sonata para Violoncelo e Piano

- Concertos para Piano e Orquestra

Vivaldi - As Quatro Estações

MÚSICA NO MUSEU

Continua o Festival Internacional de Sopros, o X Rio WindsFestival, com concertos lotados com a apresentação de diversos estilos e programas especiais com a literatura dos instrumentos de sopros. Todos os concertos são realizados com entrada franca.

Hoje, às 15h

T Bone Ensemble

Programa de Clássicos Internacionais

Centro Cultural Justiça Federal

Av. Rio Branco 241 – Centro

Dia 18, às 18h

Academia Leopoldina de Viena

Herbert Lindsberger com músicos brasileiros

Programa com obras de Neukomm, Mozart, Schubert, M. Haydn e música do Brasil

Textos de cartas de Leopoldina e textos sobre Neukomm de HerbertLindsberger

Versão para quarteto de cordas

Palácio São Clemente - Consulado de Portugal

Rua São Clemente, 424 – Botafogo

Dia 19, às 17h30

Academia Leopoldina de Viena

Herbert Lindsberger com musicos brasileiros

Programa com a versão para quarteto de cordas do Réquiem de Mozart

Igreja N.Sa. da Glória

Ladeira da Glória

Dia 22, às 12h30

Scoot Pool, fagote e Natsuka Fukusaka piano

Programa de Clássicos internacionais.

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º de Março , 66 - 4º andar - Sala 26 - Centro

