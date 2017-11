Emoções culturais no Rio de Janeiro

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana como a coluna gosta, fervilha de emoções para todos os tipos de gostos, óperas nas telas, conjunto com o melhor do barroco, festival de sopros, orquestra importante da cidade no palco, videoconcerto, somente para os leitores imaginarem que enigmas irão desvendar. Vale a pena relaxar,e, antes de escolher a agenda da semana, basta clicar aqui na foto abaixo e com a tranqüilidade do melhor da música clássica, com certeza, os leitores farão suas melhores escolhas. Boa semana!

CAPPELLA MEDITERRANEA

Uma das melhores referências atuais da música barroca sobe ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 12, às 17h. A Cappella Mediterranea e o Choeur de Chambre de Namur apresentarão a ópera Orfeo de Monteverdi sob a regência do maestro argentino Leonardo García Alarcón. O concerto faz parte da Série de Concertos Internacionais da Dell’Arte, na temporada de 2017.

O conjunto foi fundado em 2005 pelo maestro García Alarcón, que é o diretor artístico do conjunto desde 2010. A Cappella Mediterranea surgiu com o propósito de mostrar uma nova abordagem para a música barroca e a tradição latina, exaltando o madrigal, o moteto polifônico e a ópera, assim como fazendo diversas releituras que combinam teatro e dança.

Ingressos e informações: 2332-9191 e 2332-9238

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Floriano s/nº, Centro - Rio de Janeiro

OPES

A Orquestra Petrobrás Sinfônica, um dos mais importantes conjuntos do país, faz o concerto do final de sua exitosa temporada da Série Djanira, no dia 17, às 20h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, sob a batuta do maestro espanhol Francisco Valero-Terribas. No programa, obras de compositores espanhóis, como “Intermezzo da ópera Goyescas de Enrique Granados e “Suíte O chapéu de três pontas nº 1” e “Suíte O chapéu de três pontas nº2” de Manuel de Falla, finalizando com a Sinfonia nº 2 em Ré Maior Op. 43 do compositor finlandês Jean Sibelius.

A OPES foi criada pelo maestro Armando Prazeres, e na atualidade tem como Diretor Artístico e Regente Titular o festejado maestro Isaac Karabtchevsky.

Ingressos e informações: 2332-9191 e 2332-9238

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Floriano s/nº, Centro - Rio de Janeiro

ÓPERAS NO CINEMA

Após o maior sucesso do Festival Ópera na Tela no Parque Lage, um evento que já se tornou importante na agenda cultural do carioca, reafirmando todo o seu poder de realização e organização, chega agora, com a ópera, aos cinemas. Para os amantes e interessados em conhecer o gênero, as mais recentes produções realizadas nas Europa serão exibidas em salas de cinemas de 20 cidades brasileiras ao longo do ano até outubro de 2018. As cidades escolhidas são Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Petrópolis, Pelotas, Palmas, Niterói, Maringá, Maceió, Londrina, Goiânia, Florianópolis, Fortaleza, Curitiba, Campinas, Brasília, Belém e Aracaju. É uma ótima oportunidade, sem dúvida, para as cidades que ainda não têm produções de óperas, de conhecerem o mundo do bel canto, mas é também um colírio para o Rio de Janeiro, que infelizmente teve um ano com poucas produções no seu palco maior, que é o Theatro Municipal. O público do Festival Ópera na Tela é bem fiel aos títulos exibidos, e já tem como certa a quarta edição do evento em 2018. Nos cinemas, foram selecionadas 11 óperas para as exibições e a programação em cada cidade pode ser conferida no site www.operanatela.com

OSB

A Orquestra Sinfônica Brasileira apresenta um novo concerto no dia 14, às 20h, na Sala Cecília Meireles, com regência de Lee Mills. No programa obras de Mozart, Dvořák, Edino Krieger e Camargo Guarnieri.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Rua da Lapa, 47, Centro

DESAFIOS

A série de videoconcertos agendou o próximo encontro para o dia 11, às 15h, no confortável cinema do Centro Cultural Justiça Federal e conta com a produção de Saulo Chermont.

Ingressos e informações: 3261-2550

Cinema Cultural Justiça Federal.

Av.Rio Branco 241- Centro

GESTÃO

Para os leitores que gostam de música clássica e também de gestão, a Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ e o Portal Consultoria em Turismo-Bayard Boiteux , com o apoio da Fundação Cesgranrio e da Sergio Castro Imóveis promovem no próximo dia 21, no hotel Copacabana Praia das 14 horas às 16 horas, o workshop Gestão de Restaurantes, ministrado pela professora Rosangela de Paola Gonçalves, consultora e docente dos cursos de Gastronomia da Estácio e Unisuam. Entre os temas abordados estão o planejamento de cardápios, controle de custos, legislação, gestão de materiais e elaboração de projetos para restaurantes.

Informações e inscrições no www.cieth.com.br.

Hotel Copacabana Praia

Rua Francisco Otaviano, 38 - Copacabana

MIMO

Um dos mais importantes festivais de música do país, começa hoje, no Rio de Janeiro, com concertos em Igrejas históricas, como Candelária e Outeiro da Glória, filmes no Cine Odeon e shows, na Marina da Glória. Nomes

consagrados estarão na cidade entre os dias 10 e 12 de novembro, com concertos gratuitos. Didier Lockwood abre o festival, hoje, às 18h30, com um concerto na Igreja da Candelária, no Centro. Às 19h, o trio fenomenal, composto por músicos de Madagascar, do Mali e de Marrocos – Rajery, Ballaké Sissoko & Drissel Maloumi se apresentará no Auditório do Espaço BNDES - Auditório Arino Ramos Ferreira. Já às 19h30m a cantora Aline Paes convida Júlia Vargas para abrir a noite na Marina da Glória.

No mesmo local, nesse mesmo dia, se apresentarão ainda Francisco El Hombre (Brasil/México), às 21h , Konono Nº 1 (Congo), às 22h30 e grupo colombiano Ondatrópica encerra a noite.

A programação completa está disponível no site www.mimofestival.com

MÚSICA NO MUSEU

A série apresenta o X RioWindsFestival, o Festival Internacional de Sopros, com concertos diários, todos realizados com entrada franca.

Hoje, às 15h

Duo Andrea Ridilla, oboé e Thomas Garcia, violãoPrograma de Clássicos Internacionais Centro Cultural Justiça Federal -TeatroAv.Rio Branco, 241

Dia 11, às 17h

Duo Andrea Ridilla, oboé e Thomas Garcia, violãoPrograma de Clássicos Internacionais Clube HebraicaRua das Laranjeiras, 346

Dia 12, às 11h30

Jazztopia

Wolfran Goebel, sax

Lennart Goebel, piano

Programa: Gershwin

Memorial Getúlio Vargas

Praça Luis de Camões s/n - subsolo- Glória

Dia 14, às 20h

Orquestra de Cordas e Sopros da Ação Social pela Música

Participação especial de Luis Felipe Vieira Pereira, flauta

Programa de Clássicos Internacionais

Iate Clube do Rio de Janeiro

Av.Pasteur, 333 - Urca

Dia 15, às 12h30

Janet Grice, fagote e Fernanda Canaud, piano

Programa de Clássicos Internacionais

Centro Cultural Banco do Brasil

Rua 1º de Março, 66 - 4º andar - Sala 26

