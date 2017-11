Música no Museu comemora 20 anos 

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

O projeto Música no Museu comemora nesse mês de novembro, que hoje se inicia, 20 anos de realizações, com vários eventos, concertos quase diários, e sucessos como os festivais internacionais de harpa, de música de câmara e de sopros.

Hoje começa o X Festival Internacional de Sopros - X RioWindsFestival, às 12h30 no Centro Cultural banco do Brasil, CCBB, e o evento dará ênfase para a flauta, oboé, corne inglês, clarineta, saxofone e fagote.

Uma surpresa será a comemoração especial dos 200 anos da chegada da Princesa Leopoldina ao Brasil, uma parceria com o governo da Áustria, com a Academia Leopoldina, no Palácio São Clemente e na Igreja N.Sa. da Glória.

Mais surpresas com as provas finais do X Concurso Jovens Músicos -Música no Museu nos dias 22, 23 e 24 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, tendo no júri grandes nomes internacionais e com representante da James Madison University que oferece um prêmio de até 105 mil dólares ao vencedor, e bolsas de Mestrado ou Doutorado. Durante X Festival Internacional de Sopros, estão programados 24 concertos no Rio de Janeiro, além de 2 em São Paulo e lembramos que todos os eventos serão realizados com entrada franca.

Informações: - www.musicanomuseu.com.br

A coluna informa a programação do festival, aqui abaixo.

Hoje, às 12h30

Michele Manica, flauta e Maria Luisa Lundberg, piano

Programa- obras de Prokofiev, Dutilleux, Ibert e Frank Martin

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB - sala 26

Rua 1º de Março, 66 - 4º andar - Centro

Dia 3, às 12h30

Matheus da Silva Bento, Juan Varela e Gesse Souza, trompetes

Programa- obras de Bohme,Enesco e Tomasi

Museu Nacional de Belas Artes

Av. Rio Branco 199 - Centro

Dia 5, às 11h30

Harold Emert, oboé e Eduardo Camenietzki, violão

Programa- obras Selfie com obras de Emert e Camenietzki

Museu de Arte Moderna - MAM

Rua Dom Infante s/n – Centro

Dia 6, às 12h30

Nicholas Ciraldo, violão

Programa- Clássicos Internacionais

Biblioteca Nacional

Rua México s/n – Centro

Dia 7, às 12h30

Ian Davidson, oboé e Claudio Vettori, piano

Programa- obras de Schrecht e Davidson

Museu da República

Rua do Catete 153 – Catete

Dia 8, às 12h30

Duo Fronteira

Leandro Turano, piano e Gabriela Koatz, flauta

Programa- Clássicos Internacionais

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º de Março, 66 - 4º andar - sala 26 – Centro

Dia 9, às 12h30

Duo Diogo Cruz, violão e Samuel de Oliveira, flauta

Programa- Clássicos Brasileiros

Museu Nacional de Belas Artes

Av. Rio Branco 199 – Centro

Dia 10, às 15h

Duo Andrea Ridilla, oboé e Thomas Garcia, violão

Programa- Clássicos Internacionais

Centro Cultural Justiça Federal - Teatro

Av.Rio Branco, 241- Centro

Dia 11, às 17h

Duo Andrea Ridilla oboé , e Thomas Garcia, violão

Programa- Clássicos Internacionais

Clube Hebraica

Rua das Laranjeiras, 346 – Laranjeiras

Dia 12, às 11h30

Jazztopia

Wolfran Goebel, sax e Lennart Goebel, piano

Programa- Gershwin

Memorial Getúlio Vargas

Praça Luis de Camões s/n, subsolo – Glória

Dia 14, às 20h

Orquestra de Cordas e Sopros da Ação Social pela Música

Participação especial de Luis Felipe Vieira Pereira, flauta

Programa- Clássicos Internacionais

Iate Clube do Rio de Janeiro

Av.Pasteur, 333 – Urca

Dia 15, às 12h30

Janet Grice, fagote e Fernanda Canaud, piano

Programa- Clássicos Internacionais

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB - sala 26

Rua 1º de Março, 66 - 4º andar – Centro

Dia 16, às 18h

Duo Perez- Rangel- Lula Perez, violão e Antonio Rangel, clarinetes

Programa- Clássicos Brasileiros

Centro Cultural Justiça Federal - Sala de Sessões

Av.Rio Branco, 241 - Centro

Dia 17, às 15h

T Bone Ensemble

Programa- Clássicos internacionais

Centro Cultural Justiça Federal

Av.Rio Branco, 241 - Centro

Dia 18, às 18h

Academia Leopoldina- Viena

Herbert Lindsberger com músicos brasileiros

Programa- Neukomm, Mozart, Schubert

Textos de cartas de Leopoldina

Textos sobre Neukomm de Herbert Lindsberger

Versão para quarteto de cordas

Palácio São Clemente - Consulado de Portugal

Rua São Clemente,424 – Botafogo

Dia 19, às 17h30

Academia Leopoldina- Viena

Herbert Lindsberger com musicos brasileiros

Programa: Mozart - Réquiem

Versão para Quarteto de Cordas

Igreja N.Sa. da Glória

Ladeira da Glória – Glória

Dia 22, às 12h30

Scoot Pool, fagote e Natsuka Fukusaka piano

Programa- Clássicos Internacionais

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB - sala 26

Rua 1º de Março, 66 - 4º andar – Centro

Dia 23, às 12h30

Duo Eric Ohlsson, oboé e Deloise Ohlsson, piano

Programa- Albinoni, Hindemith, Sancan e Bellini

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB - sala 26

Rua 1º de Março, 66 - 4º andar – Centro

Dia 24, às 12h30

Jeanette Zyko, oboé e Maria Luisa Lundberg, piano

Programa- Ross Edwards, Madeleine Dring, Leon Gurvitch, Caerwen Marin, Robert Sibbing, Henri Tomasi e Darius Milhaud

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB - sala 26

Rua 1º de Março, 66 - 4º andar – Centro

Dia 25, às 17h

Richard Meek, oboé e Maria Luisa Lunbdberg, piano

Convidado especial - Harold Emert, oboé

Programa- Poulenc , Brod e Mignone

Clube Hebraica

Rua das Laranjeiras, 346 – Laranjeiras

Dia 26, às 11h30

William Wielgus, oboe e Catherine Henriques, piano

Convidado especial - Richard Meek ,fagote

Programa- Clássicos Internacionais

Museu de Arte Moderna - MAM

Rua Infante Dom Henrique s/n – Centro

Dia 28, às 18h

Grupo T-Bones Ensemble

Programa- Clássicos Brasileiros

Museu do Exercito / Forte Copacabana

Praça Cel. Eugenio Franco,1 – Posto 6 – Copacabana

Dia 29, às 12h30

Grupo Vitória Régia

Márcia Kern e Tayara Maciel, canto

Matheus Kern, piano

Gabriel Ferrante, flauta

Programa- Floresta - vozes e lendas

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB

Rua 1º de Março, 66 - Centro

Dia 30, às 12h30

William Wielgus,oboé e Catherine Henriques, piano

Programa- Clássicos Internacionais

Museu da República

Rua do Catete 153 - Catete