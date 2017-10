Igreja da Penha reluzente

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Erguida no alto de uma pedra, a Basílica de Nossa Senhora da Penha ganhou, no último sábado , uma iluminação imponente.

São 40 lâmpadas e que aumentarão em dez vezes a luminosidade do santuário, famoso por sua escadaria com 382 degraus. A fachada da igreja poderá ser vista com nitidez em um raio de até 25 quilômetros de distância – como do alto do vão central da Ponte Rio-Niterói, por exemplo.

O presente para a Zona Norte é da Associação Comercial do Rio de Janeiro e a entrega oficial foi feita pela presidente da entidade, Angela Costa, ao arcebispo Dom Orani Tempesta, cujo representante bispo Joel Portella Amado, benzeu uma placa comemorativa que será colocada na igreja.

A festa da padroeira, comemorada em outubro, esse ano terá mais brilho. Que Nossa Senhora da Penha ilumine o Rio de Janeiro!