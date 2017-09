Montagem inédita de “Tosca” no Municipal

Maria Luiza Nobre Tamanho do Texto: +A -A

Semana com a prata da casa brilhando, pianista, tenor e uma ópera no palco mais importante da cidade, um esforço que devemos aplaudir e prestigiar pela superação ou tentativa de superar os momentos difíceis que a cultura vem passando na cidade. Para não esquecer, o melhor da música clássica poderá ser ouvido aqui na coluna, basta somente clicar na foto abaixo e apreciar os grandes momentos de música. Boa semana!

TOSCA

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro apresenta um dos mais famosos títulos da literatura lírica que é a "Tosca", de Giacomo Puccini, ópera em três atos e uma das obras mais célebres do compositor italiano.

A montagem que será apresentada, tem a direção cênica de André Heller-Lopes, baseia-se na versão criada pelo brasileiro em Salzburgo, em 2010 e terá a regência de Marcelo de Jesus, diretor do Festival Amazonas de Ópera. No palco um elenco de grandes cantores latino americanos, com as presenças da festejada brasileira Eliane Coelho, da chilena, radicada na Espanha, Macarena Valenzuela, dos brasileiros Eric Herrero e Juremir Vieira, além do cubano Homero Perez-Miranda e do brasileiro Murilo Neves. Ainda no elenco artistas do Coro do TMRJ, Ciro D'Araujo, Geilson Santos e Fabrizio Claussen. Os figurinos foram criados por Marcelo Marques.

Os nossos aplausos para o Secretário de Estado da Cultura, André Lazaroni, também presidente da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que enfatiza “É um enorme prazer entregar ao publico uma das obras mais conhecidas de Puccini, em uma montagem inédita no Brasil, reconhecida internacionalmente. Fiz questão de garantir um dia de “Tosca” ao preço popular de R$ 1. Meu propósito à frente do Theatro Municipal é democratizar expressivamente o acesso do público aos espetáculos”.

Abaixo os horários das récitas.

“Tosca”, de Puccini

Dias 22, 23, 27 e 29 de setembro, às 20h

Dia 24 de setembro às 17h

Elenco 1

Dias 22, 24 e 27 de setembro

Eliane Coelho, Eric Herrero e Homero Perez-Miranda

Elenco 2

Dias 23 e 29 de setembro

Macarena Valenzuela, Juremir Vieira e Homero Perez-Miranda

Ingressos e informações: 2332-9191

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Marechal Floriano S/N - Centro

QUINTETO

Dia 23, às 20h é a oportunidade de ouvir o belo Quinteto em Fá Menor Op.34 de Brahms com o pianista Cristian Budu e o Quarteto Camargo Guarnieri formado pelos violinistas Elisa Fukuda e Ricardo Takahashi, violista Silvio Catto e violoncelista Joel de Souza.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47-Centro

PORTARI

O tenor Fernando Portari e a pianista Priscila Bomfim, se apresentarão no dia 24, às 20h, na Sala Cecília Meireles. Será uma ótima chance de aplaudir Portari, que recentemente dividiu o palco com Anna Netrebko, na ópera Manon, na Staats Oper de Berlin, sob a direção de Daniel Barenboim. Já Priscila Bomfim é pianista do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e atualmente Maestrina Preparadora da Academia de Ópera Bidu Sayão. No programa páginas de Mozart, Massenet, Tchaikovsky, Bernstein, Ginastera e Schubert.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47-Centro

OSUFRJ

A Orquestra Sinfônica da UFRJ, a OSUFRJ, faz concerto hoje, às 20h, na Sala Cecília Meireles, com regência de André Cardoso e como solista o trompista Daniel Soares da Silva. O conjunto tem a direção artística, desde 1998, dos maestros André Cardoso e Ernani Aguiar e como funções acadêmicas, visam o treinamento e a formação de novos profissionais como instrumentistas, solistas e regentes. No programa a Marcha Escocesa sobre um Tema Popular de Claude Debussy, o Concerto para Trompa No.1Op.11 de Richard Strauss e a Sinfonia No.3 Op. 55 em Mi Bemol Maior , “Eroica” de Ludwig van Beethoven.

Ingressos e informações: 2332-9223 e 2332-9224

Sala Cecília Meireles

Largo da Lapa 47-Centro

MÚSICA NO MUSEU

Os concertos da semana da série, são realizados todos com entrada franca.

Dia 24, às 11h30

Fernanda Canaud, piano

Programa de Clássicos Brasileiros

Museu de Arte Moderna

Rua Infante Dom Henrique - Centro

Dia 26, às 18h

Banda Bomoko - refugiados do Congo e Angola

Programa de Clássicos Africanos

Museu do Exército-Forte de Copacabana.

Praça Coronel Eugenio Franco 1 posto 6 - Copacabana

Dia 27, às 12h30

Jeff Gardner, piano

Programa de Clássicos Brasileiros

Centro Cultural banco do Brasil - CCBB

Rua 1º de Março, 66- 4º.andar - sala 26

Dica da semana - Trio de Mendelssohn com Evgeny Kissin, Joshua Bell e Mischa Maisky