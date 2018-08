Explosão em laboratório da UFRJ deixa feridos

Uma explosão em um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assustou alunos e funcionários da instituição na manhã desta quarta-feira (15), na Zona Norte do Rio.

Segundo informações divulgadas pelo canal de TV GloboNews, três pessoas ficaram feridas no acidente - um professor e dois alunos.

As informações preliminares são que as vítimas tiveram ferimentos no rosto e pescoço, informaram a assessoria da instituição.

O andar onde ocorreu a explosão foi interditado. Um professor e dois alunos ficaram feridos

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. A explosão aconteceu no segundo andar do prédio de Metalurgia da COPPE/UFRJ, localizado no Bloco F da Ilha do Fundão. O andar onde ocorreu a explosão está interditado. A COPPE é o maior centro de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina.