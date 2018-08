Roubo de veículos, de cargas e homicídios caem no Rio em julho

O Rio de Janeiro registrou queda no número de roubo de cargas em julho. Foram 731 ocorrências contra 908 no mesmo período de 2017. Outros índices também apresentaram queda como o roubo de veículos que passou de 4.951 em julho do ano passado contra 3.518 neste ano; queda de 29%;

O roubo de rua, caiu de 12.587 para 11.021, no período avaliado, o que representa queda de 5%. Os dados referentes a latrocínio – roubo seguido de morte – também caíram 61%. Foram 9 casos em julho deste ano contra 23 em 2017.

O número de homicídios dolosos, no entanto, aumentou: foram 408 em 2018, contra 374 no ano passado.

Os números do Instituto de Segurança Pública (ISP) foram antecipados pelo secretário de Segurança do Estado, general Richard Nunes.