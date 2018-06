Marinha encontra corpo do último desaparecido no naufrágio em Itaguaí

A Marinha informou na tarde desta segunda-feira (11) que foi encontrado sem vida o último desaparecido no naufrágio ocorrido na Baía de Sepetiba, em Itaguaí (RJ). É a 12ª vítima fatal. Por outro lado, nove pessoas foram resgatadas com vida.

O naufrágio ocorreu na madrugada da última sexta-feira (8). Duas embarcações pesqueiras, com um total de 21 pessoas a bordo, afundaram durante uma tempestade. Nomeadas de Milemar e Lucas Mar, elas também já foram localizadas.

O corpo do último desaparecido foi avistado na superfície do mar por uma embarcação que trafegava na região e informou à Marinha. Ele estava nas proximidades da Reserva Ecológica Sahy, cerca de 23 quilômetros distante do local onde o pesqueiro Lucas Mar havia sido encontrado no sábado a 8 metros de profundidade.

Outras dois corpos já haviam sido localizados nesta segunda-feira (11) pela manhã. As buscas foram realizadas pela Marinha e pelo Corpo de Bombeiros. Foram usadas embarcações, aeronaves, mergulhadores, um equipamento de busca sonar e um drone. "A Marinha do Brasil reforça que lamenta o ocorrido se solidariza às famílias das vítimas", registra nota divulgada. As causas do naufrágio e as responsabilidades dos envolvidos serão apuradas em inquérito já instaurado pela Marinha.