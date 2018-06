Marinha encontra segundo barco que naufragou em Itaguaí

A Marinha informou na tarde deste sábado (9) que encontrou a embarcação pesqueira Lucas Mar, que naufragou na Baía de Sepetiba, em Itaguaí (RJ). O barco foi localizado a 8 metros de profundidade.

Além da Lucas Mar, também naufragou a embarcação Milemar na madrugada de hoje. Estavam a bordo 21 pessoas. Sobreviventes relataram que chovia e ventava muito no momento do acidente.

Até o momento, foram encontrados nove sobreviventes e seis corpos. Ainda há seis desaparecidos. As buscas, que haviam sido interrompidas ontem às 18h e retomadas hoje às 6h, ocorrem em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Bombeiros carregam corpo de vítima de naufrágio na chegada ao pier do Porto da Ilha da Madeira

"A Marinha se solidariza com os familiares das vítimas e continua envidando esforços nas buscas dos desaparecidos, atuando com seis embarcações, sendo uma delas de desembarque de carga geral, uma aeronave, mergulhadores e com o navio-patrulha Guaporé", informou em nota.

De acordo com o texto, também já foi instaurado inquérito para apurar as causas do naufrágio e as responsabilidades dos envolvidos.