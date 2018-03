Supermercados do Rio esperam estagnação nas vendas em 2018, diz Asserj

Os supermercados do Rio de Janeiro não esperam ter crescimento real nas vendas em 2018, segundo projeção da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) Após uma queda de 1% em termos reais em 2017, a entidade espera manter faturamento equivalente ao do ano passado, crescendo apenas em linha com a inflação.

O presidente da entidade, Fábio Queiroz afirmou que o setor foi afetado no ano passado pelo aumento nas ocorrências de roubo de carga no Estado. Ele avaliou que houve aumento da ruptura, que é a falta de produtos nas gôndolas.

A avaliação, no entanto, é de que o cenário é mais positivo para 2018. O executivo afirmou que a percepção dos empresários é de melhoria no ambiente, inclusive quanto a questões de segurança.

Ele disse, no entanto, que ainda não há dados que possam comprovar essa sensação.

Fonte: Estadão Conteúdo