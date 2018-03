Sobe para três número de mortos em tiroteio no Alemão

O porta-voz do Comando Conjunto, coronel Carlos Frederico Cinelli, informou neste sábado (17) que a Secretaria de Segurança do Rio está analisando o tiroteio da noite de desta sexta-feira (16), no Conjunto de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio. Para o coronel, o fato é mais um evento que demonstra o motivo pelo qual foi decretada a intervenção federal na área de segurança pública do estado.

O militar não descartou a possibilidade de realizar ações integradas das forças de segurança na região do Alemão, assim como vem ocorrendo na Vila Kennedy. “Isso está sendo levado em consideração, para decisões ações futuras em termos de operações do Comando Conjunto”, disse.

Para o coronel Cinelli, é fundamental o apoio da população às operações do Comando Conjunto. Ele ponderou que, em muitos casos, não é agradável para os moradores constatarem que suas comunidades estão com militares uniformizados, fazendo patrulhamento o dia inteiro, mas as ações são para proteger a população.

“É preciso entender que tudo isso que é feito pelo Comando Conjunto, por diretiva, diretrizes do gabinete de intervenção, é para proteger a população, contribuir para restabelecer essa sensação de segurança como temos tendado e fazer as agências [de serviços] possam efetivamente cumprir o seu papel, tanto no nível estadual como municipal”, afirmou.

Confronto

De acordo com a Polícia Militar, ontem, por volta das 20h30, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha se deslocavam pela Avenida Itaoca, principal via da região, quando, no entroncamento com a Estrada do Itararé, foram atacados por ocupantes de um Jeep modelo Renegade, quando começou o confronto. Três suspeitos ficaram feridos. Dois fugiram para o interior da comunidade Nova Brasília e um foi socorrido no Hostpital Getúlio Vargas.

No tiroteio, três pessoas morreram. O menino Benjamin, de 2 anos, baleado na cabeça; Maria Lúcia da Costa, de 58 anos; e José Roberto Ribeiro da Silva, de 54 anos. A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), na Penha, informou que José Roberto já chegou morto à unidade. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Também no Getúlio Vargas, Paloma Maria Novaes, de 29 anos, mãe de Benjamin, foi atendida com ferimentos no braço e na barriga e recebeu alta médica. Um menino de 11 anos foi atendido no Posto Médico de Del Castilho, atingido na perna.

O suspeito de participar do tiroteio Daniel Elias Amaral, de 26 anos, foi atingido por um tiro na barriga e apresenta quadro de saúde estável. Segundo a Polícia Militar, ele permanece em custódia no Getúlio Vargas. A PM informou ainda que foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, um revólver calibre 38, quatro carregadores de fuzil, munições e pequena quantidade de entorpecentes, além do veículo roubado em que os criminosos estavam.

Depois desse confronto, alguns moradores começaram uma manifestação na entrada da Unidade de Pronto Atendimento do Alemão. A Avenida Itaóca chegou a ser fechada em alguns momentos, mas o fluxo foi normalizado em seguida. O policiamento foi reforçado pelo Batalhão de Polícia de Choque, pelo Grupamento de Intervenções Táticas das UPPs e pelos efetivos de outras unidades do bairro.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DH/Capital) para apurar os fatos. Os corpos das três vítimas foram encaminhados para identificação no Instituto Médico Legal (IML), na região central da cidade. Os PMs envolvidos na ação foram ouvidos e tiveram suas armas apreendidas e encaminhadas à perícia. A polícia quer ouvir possíveis testemunhas e espera conseguir imagens de câmeras de segurança instaladas na região para ajudar a identificar a autoria do crime.

Vila Isabel

Em mais um episódio violento na noite de ontem, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), da Tijuca, zona norte do Rio, foram chamados pela Central 190 para verificar uma denúncia de que dois corpos tinham sido encontrados dentro de um veículo na Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, também zona norte. A equipe encontrou o corpo de um homem no banco de trás de um Toyota Corolla de cor cinza e, ao abrir o porta-malas, encontrou mais um corpo.

Os policiais militares isolaram o local para a perícia e acionaram a Delegacia de Homicídios (DH-Capital), onde a ocorrência foi registrada. O veículo era roubado. Segundo as investigações da Polícia Civil, os homens são os irmãos Sandro Moreira Machado e Celso Moreira Machado. Também neste caso, os agentes procuram possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar a autoria do crime.