Marielle Franco, vereadora do Psol, é assassinada no Centro do Rio

A vereadora do Psol Marielle Franco foi morta a tiros na Rua Joaquim Palhares, no Centro do Rio, na noite desta quarta-feira (14). Policiais do 4° BPM (São Cristóvão) informaram que ela foi baleada junto com o motorista dentro de um carro. A assessora Fernanda Chaves foi atingida por estilhaços e levada para o Hospital Souza Aguiar.

De acordo com as primeiras informações, bandidos em um carro teriam emparelhado ao lado do veículo, disparado e fugido em seguida.

Marielle Franco, vereadora do Psol, é morta a tiros no Centro do Rio

O ataque à vereadora aconteceu na Rua Joaquim Palhares. Ela voltava de um evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na Rua dos Inválidos, na Lapa. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

