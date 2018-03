Chuva em Petrópolis causa enxurrada e deslizamentos de terra

Após forte chuva, uma enxurrada inundou o bairro de Morin, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, neste sábado (3). Um vídeo registrado por uma moradora mostra um ônibus sendo arrastado pela força das águas.

O ônibus, da Viação 1001, não tinha passageiros, de acordo com nota enviada pela empresa. A nota também informou que não havia passageiros dentro do veículo no momento do incidente.

Segundo a Defesa Civil, foram registradas 30 ocorrências desde a tarde, sendo 22 deslizamentos de terra, três problemas em via, três alagamentos, um tombamento de poste e uma avaliação de risco estrutural.

Neste domingo (4), agentes da Defesa Civil permanecem atendendo os chamados. Ainda não foram registradas vítimas e os desalojados estão em casas de parentes.