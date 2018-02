Volta do 'JB': expectativa entre jornaleiros e donos de bancas de jornais

A volta do JORNAL DO BRASIL às bancas está causando grande expectativa - quase um frenesi - entre jornaleiros e donos de bancas de jornais e revistas da Zona Norte à Zona Sul do Rio. O JB retorna neste domingo (25), no formato original, ao preço de R$ 5,00 nessa edição especial.

Banca Piauí

Para comemorar a volta do JORNAL DO BRASIL, a Banca Piauí, no Leblon, onde tradicionalmente o jornal tinha suas maiores vendas (até mil exemplares aos domingos), fará uma recepção especial. A banca convida os leitores a fazerem uma "viagem no tempo", neste domingo (Avenida Ataúlfo de Paiva, 1273, Leblon e Av. Almirante Sílvio de Noronha, 365, Centro).