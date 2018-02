Rio: Procon notifica Light após interrupção de energia por causa de temporal

O Procon Carioca notificou a Light para que preste esclarecimentos sobre quantos consumidores foram atingidos pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista as fortes chuvas que ocorreram na madrugada do dia 15, no Rio de Janeiro. O Procon Carioca também cobrou informações sobre a quantidade de consumidores que tiveram a energia elétrica em suas residências restabelecidas.

No caso dos consumidores que ainda não foram atendidos pela empresa, o Procon também cobra qual o prazo previsto para a regularização e normalização do serviço, e qual o tratamento emergencial e plano de ação dispensados aos consumidores atingidos e como se dará a reparação dos danos eventualmente causados.

Segundo o presidente do Procon Carioca, Jorge Braz, o que aconteceu foi uma calamidade e as empresas não estão preparadas para isso. “O Código de Defesa do Consumidor prevê o dever de reparar e indenizar os consumidores atingidos, porém não queremos ser injustos, já que o episódio ocorrido teve proporções atípicas. Mas, se for constatada qualquer abusividade por parte da empresa, tomaremos as medidas cabíveis”, disse Jorge Braz.