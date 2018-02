Barra recebe Luau inclusivo neste sábado

O projeto "Praia para todos", organizado pelo Instituto Novo Ser, completa dez anos de atuação nesta edição. Para comemorar, será realizado o Luau Para Todos, no sábado (24), às 19h, em frente ao Posto 3 da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento, voltado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, é aberto ao público. A programação contará com desfiles inclusivos e músicas durante toda a noite.

Programação

Às 22h, terá início o desfile de moda consciente e inclusiva com a participação de oito modelos, todos deficientes. Eles vão apresentar como as peças de roupas podem ser adaptadas de forma funcional no cotidiano deles. O objetivo é promover uma maior autonomia e autoestima na vida dessas pessoas, principalmente na hora de vestir, sem a perda do seu estilo pessoal.

E não acaba por ai. Durante todo o Luau, vai ter muita música! A partir das 19h, o Cubano DJ, da Tropa do Charme, que também é cego, comandará a festa.