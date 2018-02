Saúde terá novo Dia D contra a febre amarela em 3 de março

Com o objetivo de ampliar ainda mais a cobertura vacinal contra a febre amarela no estado, a Secretaria de Saúde vai realizar no dia 3 de março, um novo Dia D de vacinação contra a doença. A mobilização acontecerá nos 92 municípios e dá continuidade à estratégia da secretaria, iniciada no ano passado para imunizar cerca de 14 milhões de pessoas em todo o território fluminense. Até agora, já foram aplicadas cerca de 9 milhões de doses da vacina em todo o estado.

– Conseguimos mobilizar uma parcela importante da população. No ano passado, fomos o estado que mais vacinou, com cerca de 5,5 milhões de pessoas imunizadas. Hoje, já temos 9 milhões. Agora, o desafio é imunizar os outros 5 milhões que ainda não buscaram os postos de vacinação. Precisamos manter a população mobilizada e o Dia D é uma estratégia importante para isso. Assim como aconteceu em janeiro, todos os postos de saúde estarão abertos, as 29 UPAs estaduais também vão vacinar e teremos tendas montadas nas principais cidades, ampliando os pontos de vacinação – afirmou o secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

Em 25 de janeiro, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, 15 municípios da Região Metropolitana passaram a fornecer doses fracionadas da vacina. Fazem parte da campanha de fracionamento as cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. Nos demais municípios do estado, estão sendo aplicadas doses padrão da vacina.

Estratégia

Em janeiro de 2017, a secretaria adotou medidas preventivas e, antes mesmo de registrar os primeiros casos de febre amarela no território fluminense, iniciou a criação de cinturões de bloqueio, recomendando a vacinação contra a doença, principalmente em municípios de divisa com Espírito Santo e Minas Gerais (áreas de risco para a doença na época). Desde julho do ano passado, todos os 92 municípios do estado foram incluídos na área de recomendação da vacina e receberam doses para imunizar a população.

Dose fracionada

Pessoas maiores de 2 anos até 59 anos não vacinadas;

Mulheres não vacinadas que estejam amamentando crianças maiores de 6 meses;

Pessoas com mais de 60 não vacinadas, após avaliação de serviço de saúde.

Dose plena

Crianças de 9 meses a menores de dois anos;

Pessoas com condições clínicas especiais (vivendo com HIV/Aids, ao final do tratamento de quimioterapia, pacientes com doenças hematológicas, entre outras);

Gestantes;

Viajante internacional (devem apresentar comprovante de viagem no ato da vacinação).