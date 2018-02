Quadra de tênis flutuante na Lagoa fica aberta até o dia 25 para visitantes

A Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, vai sediar até o próximo domingo (25) uma quadra de tênis flutuante, na altura do Parque dos Patins.

O local é aberto gratuitamente para visitantes que podem testar os calçados da marca Asics, que promove a ação, para a modalidade, e têm todos os materiais à disposição para experimentar o esporte, como raquetes e bolinhas, em um cenário singular.

Nesta segunda-feira (19), a quadra recebeu dois grandes atletas da modalidade atualmente que estão participando de torneio internacional na cidade, o brasileiro Bruno Soares e o francês Gael Monfils – que pisa pela primeira vez no Brasil para participar do circuito profissional. Os atletas abriram a quadra com uma partida amistosa.