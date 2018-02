Protestos contra reforma da Previdência interditam Avenida Rio Branco, no Rio

Manifestantes que protestam contra a reforma da Previdência em diversas capitais brasileiras bloquearam trechos da Avenida Rio Branco, no Centro do Rio de Janeiro, no início da noite desta segunda-feira (19), e marcham no sentido da Cinelândia.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a rio Branco, que é uma das vias de maior fluxo de carros no Centro da cidade, está interditada na altura da Avenida Presidente Vargas.

Manifestação vai em direção à Cinelândia

Às 18h30 desta segunda-feira (19), o Centro de Operações informou, também, que a pista lateral da Av. Presidente Vargas seguia bloqueada na altura da Avenida Passos, no sentido da Igreja da Candelária. O desvio estava sendo realizado pela Avenida Passos.

São Paulo

Em São Paulo, centrais sindicais e movimentos sociais interditam, no fim da tarde desta segunda-feira (19), os dois sentidos da Avenida Paulista. Às 19h, os manifestantes já dispersavam.