Procon Carioca conclui fiscalização na Sapucaí com recorde

Apenas dois estabelecimentos notificados. Este foi o recorde que o Procon Carioca encontrou após fiscalizar a Sapucaí inteira neste Carnaval. Em 2017, o saldo do mesmo período era de 11 notificações.

A fiscalização foi educativa no primeiro dia de desfile no Sambódromo, no último dia 9. Os fiscais distribuíram exemplares do Código de Defesa do Consumidor e orientaram os comerciantes dos restaurantes e quiosques sobre as condições de higiene e armazenamento necessárias. Também orientaram sobre a obrigatoriedade de exporem os preços dos produtos e não praticarem venda casada. A boutique De Samba foi uma das notificadas em função justamente de não expor os preços de maneira clara junto dos artigos.

Os agentes verificaram, ainda, as condições de segurança do evento, como lotação dos camarotes, extintores de incêndio e saídas de emergência, que precisam estar desobstruídas. Neste quesito o camarote Rio Praia foi notificado por falta de informação e sinalização da capacidade de lotação, saída de emergência, localização dos extintores de incêndio, documentação e Código de Defesa do Consumidor.