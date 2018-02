Cariocas opinam sobre a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro

O JORNAL DO BRASIL ouviu cariocas nas ruas do Rio de Janeiro para saber como a população está recebendo a notícia sobre a presença das Forças Armadas, depois de o presidente Michel Temer decretar intervenção federal na segurança pública do estado.

A medida ainda divide a população. Alguns, céticos, acreditam que o Exército nas ruas tem mais força retórica do que efetividade no combate à violência no estado. Outros entrevistados afirmam que a imagem de militares, por si só, já tem força para inibir a criminalidade.

Assista ao vídeo com alguns dos depoimentos para o JB:

Você pode clicar no link abaixo para responder:

O presidente Michel Temer determinou a intervenção federal, sob comando militar, na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Você é contra ou a favor?

O decreto, que deve durar até o fim de 2018, já está em vigor, mas ainda precisa passar pela apreciação do Congresso Nacional, segundo determina a Constituição Federal. Os parlamentares devem analisar a medida já no início da próxima semana. A Câmara dos Deputados vota a medida na segunda-feira (19) e o Senado deve apreciar o texto no dia seguinte.

Para ser válido, o decreto precisa da autorização da maioria simples dos parlamentares presentes nos dois plenários. De acordo com a Constituição Federal, o decreto de intervenção deve ser analisado pelo Congresso depois de 24 horas de sua publicação. A Constituição determina ainda que, na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, não poderá haver apreciação de emendas constitucionais.

