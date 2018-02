Chega a 4 o número de mortes após temporal no Rio

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira (14) e na manhã desta quinta-feira (15) deixou ao menos quatro mortos. A quarta vítima é um menino de 13 anos, de Quintino, na Zona Norte. Além dele morreram um policial militar e duas pessoas em Quintino.

O menino, cuja idade não foi informada pelo Corpo de Bombeiros, foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos. O policial milita Nilsimar Santos, de 48 anos, dirigia seu carro pela Rua Recife, em Realengo, na zona oeste, quando foi atingindo por uma árvore que desabou sobre o veículo. Nilsimar trabalhava no batalhão do bairro do Méier, na zona norte, e estava indo para a sua casa, quando ocorreu a tragédia, por volta de 1h desta madrugada.

Em Quintino Bocaiúva, um desabamento na Rua Olina deixou dois mortos. Elas foram identificadas como Marcos Garcia, de 59 anos, e Judina Magalhães, de 62 anos.

Prejuízos

O temporal deixou vários bairros alagados, com rios transbordando e ruas e avenidas interditadas. A prefeitura decretou estágio de crise na cidade à 0h25, devido a “núcleos de chuva forte a muito forte, associados à atuação de áreas de instabilidade”, o que provocou um verdadeiro caos na cidade.

De acordo com o Sistema de Alerta Rio, pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento atingiram a capital fluminense nas últimas horas. O estágio de crise é o terceiro nível em uma escala de três e significa chuva forte, podendo provocar alagamentos e deslizamentos de terra.

O temporal provocou a falta de luz em vários bairros do Rio e também em cidades da Baixada Fluminense.

Ciclovia

Durante o temporal, um trecho da Ciclovia Tim Maia, que liga os bairros Leblon e Barra da Tijuca, afundou em São Conrado. Uma ressaca já havia derrubado um trecho da ciclovia na Avenida Niemeyer em 2016, causando uma morte a interdição de parte da via, mas o ponto em que houve o afundamento de hoje estava aberto aos ciclistas e pedestres.

Com Agência Brasil