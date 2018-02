Identificado no Rio autor de disparos que feriram policiais militares

Geovane de Lima Santos, de 19 anos, foi identificado pela equipe da 14ª Delegacia Policial (DP) do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, como autor dos disparos que feriram dois policiais militares na noite de domingo (11).

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), um dos policiais foi baleado na perna e outro, de raspão na cabeça. Atendidos no Hospital Municipal Miguel Couto, ambos foram medicados e liberados. Geovane foi localizado pela polícia no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital fluminense, com ferimentos de arma de fogo.

Na delegacia, os dois policiais militares, que trabalham no 23º Batalhão do Leblon, reconheceram o jovem. Além de atingir os agentes, os tiros provocaram correria de pedestres na região.

Geovane de Lima Santos é acusado também de roubar um veículo para fugir do local. Segundo a polícia, o carro foi recuperado e devolvido aos proprietários.

A delegada titular da 14ª DP, Monique Vidal, autuou Geovane em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo com emprego de arma de fogo e resistência à prisão.