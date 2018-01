Cantora Miramar Mangabeira faz homenagem a Tom Jobim

A cantora baiana Miramar Mangabeira, sobrinha neta de Otávio Mangabeira e radicada no Rio de Janeiro, fará show em homenagem a Tom Jobim nesta quarta (24), a partir das 20h, no Alegretti, novo point musical da Zona Sul carioca, que fica no Copa Rio Hotel, em Copacabana.

O maestro completaria 91 anos no dia 25 de janeiro.

Também participam da apresentação da cantora os músicos Kiko Chaves (violão) e Val de Souza (percussão), além de Gabriel Titan (vocal).

O couvert custa R$ 20 e o Copa Hotel fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1256.