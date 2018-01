Sobe pra seis número de mortes por febre amarela no estado do Rio

Sobe para seis número de mortes por febre amarela no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Rio tinha registrado cinco mortes pela doença: três em Valença, uma em Miguel Pereira e outra em Teresópolis.

O caso mais recente também ocorreu em Teresópolis. Trata-se de um morador do bairro Água Quente, de 64 anos, que morreu neste domingo (21) no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, onde estava internado. O outro caso em Teresópolis foi de um morador do bairro Prata do Aredes, de 48 anos, que morreu na semana passada.

Outros dois moradores do município continuam internados no Centro de Infectologia da Fiocruz em decorrência de febre amarela. Um deles é um jovem de 18 anos, do bairro Fonte Santa; o outro tem 54 anos e mora na Fazenda Ermitage. A Fiocruz investiga ainda o caso de uma moradora do bairro Tijuca, de 63 anos, com sintomas da febre amarela, mas que ainda não teve o diagnóstico confirmado. Uma moradora do bairro Frades, de 45 anos, teve a suspeita da doença descartada por especialistas.

A Secretaria de Saúde de Teresópolis informa que durante esta semana vai mobilizar os profissionais da área e também da Defesa Civil e do 16º Grupamento de Bombeiro Militar para atuação conjunta neste sábado, 27 de janeiro, instituído como Dia D de combate à Febre Amarela, pelo governo do estado.

Além do atendimento à população em 16 postos da Estratégia de Saúde da Família e em cinco unidades Básicas de Saúde, na cidade e no interior, também será intensificada a circulação de unidades volantes para atender aos moradores de áreas mais distantes.

De acordo com balanço da secretaria, de abril de 2017 até 18 de janeiro de 2018, o município de Teresópolis imunizou 160,1 mil pessoas, sendo 144.090 na área urbana e 16.010 na zona rural. Este número corresponde a 91% do público-alvo, entre moradores da cidade e turistas. A meta é imunizar 100% de toda a população que não possua contraindicação para a vacina.

No final da tarde, a Secretaria de Estado de Saúde divulgará mais um boletim sobre os casos da febre amarela no estado do Rio.