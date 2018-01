Melhora quadro clínico de australiano atropelado em Copacabana

Boletim divulgado na tarde deste domingo (21) pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro revela melhoras no quadro clínico do australiano que sofreu traumatismo craniano, vítima de atropelamento na quinta-feira (18), na Praia de Copacabana, zona sul da capital fluminense. Ele permanece internado, em estado gravíssimo na UTI do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Oito vítimas continuam internadas, incluindo o australiano que reside no Brasil há cerca de 20 anos. Quatro pessoas atropeladas estão no Miguel Couto e três no Hospital Municipal Souza Aguiar, região central da cidade. No acidente, morreu a bebê de oito meses Maria Louize, sepultada ontem (20).

Um menor de sete anos e três adultos de 36, 38 e 41 anos foram declarados clinicamente estáveis e têm cirurgias ortopédicas marcadas para esta segunda-feira (22). Eles estão internados no Miguel Couto.

No Hospital Souza Aguiar permanecem dois argentinos, de 34 e 61 anos. Eles estão em recuperação, após cirurgias ortopédicas realizadas sexta-feira (19). Outra vítima, de 32 anos, foi inscrita no Sistema Estadual de Regulação, com pedido de transferência para hospital de alta complexidade em ortopedia.