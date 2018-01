Temer lamenta atropelamento em Copacabana e pede apuração rigorosa dos fatos

O presidente Michel Temer lamentou o atropelamento ocorrido na praia de Copacabana na noite de quinta-feira (18) e prestou solidariedade às famílias das vítimas. Em publicação na rede social Twitter, Temer registrou ainda que espera “apuração rigorosa dos fatos”.

Por volta das 20h30 de ontem, um carro invadiu o calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, deixando um bebê de oito meses morto e 16 pessoas feridas.

“Profundamente triste com a tragédia ocorrida ontem na praia de Copacabana. Minha solidariedade às famílias das vítimas, em especial aos pais da pequena Maria Louise. Torço pela recuperação dos feridos e apuração rigorosa dos fatos”, registrou a mensagem no Twitter do presidente.

De acordo com investigações preliminares, o motorista que dirigia o carro seria epilético e pode ter sofrido um ataque, perdendo o controle do veículo. Segundo o Departamento de Trânsito (Detran), Antonio de Almeida Anaquim estava com a habilitação suspensa desde maio de 2014.

>> Motorista que invadiu orla e matou bebê não disse ao Detran que tinha epilepsia